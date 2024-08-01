İzmir'de sanayi sitesinde korkutan yangın: Alevler 3 fabrika ve 5 aracı yuttu

01 Ağustos 2024 16:11 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 16:12

İznir'in Bornova ilçesinde 3 ayrı fabrikanın bulunduğu alandaki paletler henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alev aldı. Yangın kısa sürede büyüyerek diğer fabrikalara sıçradı.

ALEVLERE HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLDİ

Yangının ihbar edilmesi üzerine adrese helikopter, onlarca itfaiye aracı ve ambulanslar sevk edildi. Bölgede park halinde bulunan 5 araca da sıçrayan alevler, havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, 3 fabrikanın ve 5 aracın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İTFAİYECİLER DUMANDAN ETKİLENDİ

Öte yandan alevlere müdahale edildiği sırada bazı itfaiyecilerin duman etkilendiği öğrenildi. Dumandan etkilenen itfaiyecilere bölgede bulunan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.