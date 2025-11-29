İzmir sele teslim oldu: Yollar çöktü, sürücüler mahsur kaldı!

İzmir’de Meteoroloji’nin günler önce yaptığı sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı, akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Kent genelinde şiddetli sağanak özellikle Çeşme’de büyük bir felakete dönüştü.

KARA İLE DENİZ ADETA BİRLEŞTİ

Yağmurun aniden bastırmasıyla sokaklar dakikalar içinde suyla doldu; denizden çekilen görüntülerde ise karayla denizin adeta birleştiği anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kentin en önemli tarihi noktalarından Kemeraltı Çarşısı da sağanağın şiddetine teslim olurken, birçok esnaf su baskınından etkilendi.

ÇEŞME’DE GECEYİ KÂBUSA ÇEVİREN SAĞANAK

Meteoroloji’nin uyarısının ardından beklenen yağış, İzmir’in birçok ilçesinde hayatı durma noktasına getirdi. Özellikle akşam saatlerinden itibaren Çeşme’de etkisini artıran sağanak, ulaşımı zorlaştırdı ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Çeşme’de gece boyunca aralıksız süren yağmur, ilçe sokaklarını nehir görünümüne bürüdü. Birçok cadde ve sokakta su seviyesinin yükselmesi nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi; bazı ev ve işletmeleri su bastı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, yağışla birlikte yükselen deniz seviyesinin karayla birleştiği anlar dikkat çekerken, bu görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Ani su baskınlarına karşı vatandaşlar çaresiz kalırken, belediye ekipleri gece boyunca tahliye ve temizlik çalışmaları yürüttü. Özellikle turistik bölgelerde yağışın etkisi çok daha yoğun hissedildi.

KEMERALTI’NDA TARİHİ ÇARŞI SUYA GÖMÜLDÜ

İzmir’in simgelerinden biri olan Tarihi Kemeraltı Çarşısı, sağanak yağışın vurduğu bölgelerin başında yer aldı. Dar sokaklarda biriken su nedeniyle yürümek dahi zorlaşırken, birçok dükkân su altında kaldı. Esnaf kendi imkanlarıyla suyu boşaltmaya çalışırken belediye ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren çarşıda yoğun bir temizlik ve müdahale operasyonu başlattı. Meteoroloji’nin yağışın gün boyunca süreceğine dair açıklaması ise bölgede sel riskinin devam ettiğini gösteriyor.