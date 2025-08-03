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 | Baran Aksoy

İzmir'de su krizi büyüyor! Kesinti yapılacak bölgelerin sayısı artıyor: Her gün 6 saat su verilmeyecek

İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşanan su krizi daha da büyüdü. Çeşme'de uygulanan 6 saatlik su kesintisininin İzmir genelinde uygulanmasına karar verildi. Kesintiden etkilenecek mahalle ve bölgelerin ise önümüzdeki günlerde açıklanacağı duyuruldu.

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İzmir'de su krizi büyüyor! Kesinti yapılacak bölgelerin sayısı artıyor: Her gün 6 saat su verilmeyecek
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 09:32

'in ilçesinde su kaynaklarında yaşanan ciddi azalma nedeniyle uygulamasına geçildi. İlçede her gün 23.00 ile 09.00 saatleri arasında sular kesiliyor.

İzmir'de su krizi büyüyor! Kesinti yapılacak bölgelerin sayısı artıyor: Her gün 6 saat su verilmeyecek

GÜNLÜK SU TÜKETİMİ 700 BİN METREKÜP

İZSU Genel Müdürlüğü’nün oluşturduğu Su Kurulu, alınması gereken önlemleri değerlendirmek üzere toplandı ve uygulanacak yol haritasını belirledi. Kentte günlük ortalama su tüketiminin 700 bin metreküp olduğu açıklandı.

İzmir'de su krizi büyüyor! Kesinti yapılacak bölgelerin sayısı artıyor: Her gün 6 saat su verilmeyecek

BARAJDAKİ SU SEVİYESİ KRİTİK SEVİYELERE GERİLEDİ

İzmir’in başlıca içme suyu kaynaklarından ’ndaki su seviyesinin kritik düzeye indiği, Gördes Barajı’ndan ise artık su alınamadığı bildirildi. Toplantıda, su kesintisinin İzmir genelinde de uygulanmasına karar verildi.

İzmir'de su krizi büyüyor! Kesinti yapılacak bölgelerin sayısı artıyor: Her gün 6 saat su verilmeyecek

YERLER ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLANACAK

Alınan karar doğrultusunda; 6 Ağustos’tan itibaren su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde 23.00 ile 05.00 saatleri arasında kesinti yapılacak. Kesintiden etkilenecek mahalle ve bölgelerin ise önümüzdeki günlerde açıklanacağı duyuruldu.

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ETİKETLER
#su kesintisi
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#Gündem
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