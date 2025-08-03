İzmir'de su krizi büyüyor! Kesinti yapılacak bölgelerin sayısı artıyor: Her gün 6 saat su verilmeyecek

İzmir'in Çeşme ilçesinde su kaynaklarında yaşanan ciddi azalma nedeniyle su kesintisi uygulamasına geçildi. İlçede her gün 23.00 ile 09.00 saatleri arasında sular kesiliyor.

GÜNLÜK SU TÜKETİMİ 700 BİN METREKÜP

İZSU Genel Müdürlüğü’nün oluşturduğu Su Kurulu, alınması gereken önlemleri değerlendirmek üzere toplandı ve uygulanacak yol haritasını belirledi. Kentte günlük ortalama su tüketiminin 700 bin metreküp olduğu açıklandı.

BARAJDAKİ SU SEVİYESİ KRİTİK SEVİYELERE GERİLEDİ

İzmir’in başlıca içme suyu kaynaklarından Tahtalı Barajı’ndaki su seviyesinin kritik düzeye indiği, Gördes Barajı’ndan ise artık su alınamadığı bildirildi. Toplantıda, su kesintisinin İzmir genelinde de uygulanmasına karar verildi.

YERLER ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLANACAK

Alınan karar doğrultusunda; 6 Ağustos’tan itibaren su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde 23.00 ile 05.00 saatleri arasında kesinti yapılacak. Kesintiden etkilenecek mahalle ve bölgelerin ise önümüzdeki günlerde açıklanacağı duyuruldu.