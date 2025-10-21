İzmir'de tarlada bomba paniği! İmha ekipleri devreye girdi

İzmir'in Tire ilçesinde tarlada el bombası bulundu. Alınan bilgiye göre, dün İ.A. tarlasını sürdüğü sırada 10 yaşındaki oğlu toprak altında bir el bombası buldu.

Çocuk, bombayı sabah babası İ.A'nın Celal Bayar Bulvarı'ndaki lastikçi dükkanına getirdi. Dükkanda bulunan İ. A, cismin el bombası olduğunu anlayınca durumu polise bildirdi.

BOMBA İMHA EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanı ekipler, el bombasını inceleme ve imha için alarak emniyete götürdü.