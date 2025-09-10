Menü Kapat
 | Ceyda Altun

İznik'te bomba paniği! Kurtuluş savaşından kalmış olabilir

Bursa, İznik Gölü sahilinde vatandaşlar tarafından el bombası bulundu. Paniğe neden olan bomba, kurtuluş savaşından kalmış olabilir. Olayın gerçekleştiği alan güvenlik çemberine alındı ve imha ekibi sevk edildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 16:41

’nın ilçesinde İznik Gölü sahilinde vatandaşlar tarafından bulunan patlamamış el bombası paniğe neden oldu. yıllarından kaldığı tahmin edilen el bombasının bulunduğu alan güvenlik çemberine alınırken, olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi.

"AYNI YERDE MERMİ DE BULUNDU"

Göl kenarında yürüyüş yapan bir vatandaş, kıyıya yakın bölgede el bombasını fark ederek hemen jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Bomba imha uzmanlarının el bombasını kontrollü şekilde imha edeceği öğrenildi.
Öte yandan geçtiğimiz aylarda da aynı bölgede patlamamış top mermisi bulunmuş, sahil hattında sık sık askeri mühimmatlara rastlanmıştı.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
