İzmir'deki elektrik faciası soruşturması: 5 gözaltı kararı verildi!

18 Temmuz 2024 19:34 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 19:56

Bodrum’da gıda zehirlenmesi: Çok sayıda turist hastanelik oldu!

Bodrum’da gıda zehirlenmesi: Çok sayıda turist hastanelik oldu!

İzmir’in Konak ilçesi Alsancak semtinde geçtiğimiz günlerde 2 kişinin elektrik akımına kapılarak can verdiği noktada mahkemece görevlendirilen bilirkişi heyeti tarafından inceleme ve keşif yapıldı. Öte yandan, olayla ilgili gözaltına alınan 27 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili yeni gözaltı kararı verildi.

İzmir’in Konak ilçesi Alsancak semtinde geçtiğimiz günlerde kentte etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirmiş, bu sırada Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) yağmura yakalanmıştı. Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz ve arkadaşı İnanç Öktemay, suda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEME YAPTI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında mahkemece görevlendirilen bilirkişi heyeti, olayın yaşandığı noktada inceleme ve keşif yapıtı. İzmir Barosu avukatları da 2 kişinin hayatını kaybettiği noktaya gelerek incelemeleri takip etti.

27 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen kişi sayısı 35'e yükselmişti. Şüphelilerden 33’ü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yakalanan şahıslardan 6’sı ifade sonrası savcı talimatıyla serbest bırakılmıştı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenilmişti. Emniyette işlemleri tamamlanan 27 şahıs bugün adliyeye sevk edildi.