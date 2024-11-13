İzmir'deki elektrik faciasında sanıklar yeniden hakim karşısında! Türkiye'nin gündemine oturmuştu

13 Kasım 2024 10:13 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 10:19

İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin davanın ikinci duruşması bugün görülecek. Ön bilirkişi raporunda hem İZSU hem de Gdz Elektrik yetkilileri suçlu bulunmuştu.

İzmir’in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan iki kişinin ölümüyle ilgili davanın ikinci duruşması bugün yapılacak. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Eylül'de görülen ilk duruşmada, İZSU ve GDZ elektrik yetkilileri suçlamaları reddetmişti.

Sanıkların birbirlerine yönelik suçlamaları nedeniyle duruşmada gergin anlar yaşanmıştı.

ÖN BİLİRKİŞİ RAPORU

Olayla ilgili ön bilirkişi raporunda olayda her iki kurumun da ihmali olduğu belirtiliyordu. İlk duruşmanın ardından yeniden bilirkişi incelemesi yapıldı. Hazırlanan rapor dosyaya sunuldu.

Raporda enerji kablosunun mazgalın hemen altında bulunduğu, kablo derinliğinin yaklaşık 15 santimetre olduğu belirtildi.

Ayrıca "kablo koruyucu borunun iptal edildiği ve mazgalın kabloya baskı yapması nedeniyle izolasyonunun bozulduğu" ifadelerine yer verildi.

OLAY VE SÜREÇ

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde 12 Temmuz'da meydana gelen sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılan Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay (44) yaşamını yitirmişti.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ilk etapta haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüpheli yakalanmış, 14'ü tutuklanmış, bir kişi itiraz sonrası serbest bırakılmıştı.

Bilirkişi raporunun hazırlanmasının ardından gözaltına alınan 10 kişiden Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve bu kurumun eski genel müdürü Ali Hıdır Köseoğlu'nun da bulunduğu 8'inin yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına, 2'sine ise ev hapsi verilmesine karar verilmişti.