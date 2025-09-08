Menü Kapat
 Murat Makas

İzmir'deki hain saldırı sonrası RTÜK'ten yayıncılara uyarı

İzmir’in Balçova ilçesinde Polis Merkezi’ne gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yayıncıları uyardı. RTÜK, resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara riayet edilmesi gerektiğini iletti.

İzmir'deki hain saldırı sonrası RTÜK'ten yayıncılara uyarı
08.09.2025
08.09.2025
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu () Başkanı Ebubekir Şahin, İzmir’in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi’ne gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Şahin, saldırı sonucu olan emniyet mensuplarına Allah’tan rahmet, yakınlarına ve yaralılara şifa diledi. Aynı zamanda Şahin, acı dönemlerde resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara riayet edilmesini belirtti.

İzmir'deki hain saldırı sonrası RTÜK'ten yayıncılara uyarı

RESMİ MAKAM VURGUSU

Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Balçova’da polis merkezine yönelik gerçekleşen menfur saldırı sonucu şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı, yaralı güçlerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; böylesi kritik ve acı verici dönemlerde yayıncılarımızın, resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara riayet etmeleri ve teyit edilmemiş bilgileri kamuoyuna aktarmamaları hayati önem taşımaktadır. Bu vesile ile vatanımızın birlik ve beraberliği uğruna canını feda eden tüm kahramanlarımızı bir kez daha minnet ve şükranla anıyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

İzmir'deki hain saldırı sonrası RTÜK'ten yayıncılara uyarı
