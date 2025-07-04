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 | Selahattin Demirel

İzmir'deki yangında şehit olan İbrahim Demir ebediyete uğurlandı

İzmir Ödemiş'teki orman yangınına müdahale ederken şehit olan dozer operatörü İbrahim Demir, memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 19:38
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 19:38

'in ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek için 2 Temmuz'da 'dan İzmir'e gelen Konya Orman Bölge Müdürlüğü'nde dozer operatörü olarak çalışan İbrahim Demir (39), 3 Temmuz günü Köseler Mahallesi civarında orman yangınına müdahale esnasında oldu.

Şehit İbrahim Demir'in cenazesi İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından helikopterle memleketi Konya'nın Ilgın ilçesine getirildi. Şehit Demir için Şıhbedrettin Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Demir'in yakınları tabutuna sarılarak vedalaştı.

İzmir'deki yangında şehit olan İbrahim Demir ebediyete uğurlandı

"GÖZÜNÜ KIRPMADAN MÜCADELE ETTİ"

Törene katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, tarifi imkansız bir üzüntü içerisinde olduklarını belirterek "Acımız büyük. 2008 yılından itibaren orman teşkilatımızda çalışan şehidimiz İbrahim Demir, İzmir Ödemiş yangınında yeşil vatanı korumak için mücadele ederken şahadete ulaşmıştır. Şehit İbrahim kardeşimizin şahadeti bizi derinden yaralamıştır. Geride bıraktığı eşi ve yavruları bize ve devletimize emanettir" dedi.

İzmir'deki yangında şehit olan İbrahim Demir ebediyete uğurlandı

Konya Valisi İbrahim Akın ise "Aziz şehidimiz aziz vatanın korunması uğruna yangınla mücadele ederken gözünü kırpmadan mücadele etmiş ve bu mücadelesini verirken de şahadet mertebesine erişmiştir. Rabbim şahadetini kabul buyursun. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Demir'in cenazesi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe şehitliğinde defnedildi.

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#izmir
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