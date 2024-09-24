İzmirli vatandaşlar çöp sorununa isyan ediyor! 'Bizim günahımız ne?'

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı

24 Eylül 2024 14:29 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 14:50

İzmir, çevre sorunlarından başka bir haberle gündeme gelemez oldu. Körfez'de balık ölümleri ve pis koku ve çevre felaketi ile karşı karşıya olan kentte şimdi de Çiğli ilçesi çöp dağlarına teslim oldu. Belediye çalışanları maaşlarını eksik aldıkları ve alacaklarının zamanında verilmediği gerekçesiyle iş yavaşlattı. Toplanmayan çöpler nedeniyle sinek ve fareler çoğaldı, vatandaş isyanda...

Çiğli Belediyesi çalışanları, maaşlarını eksik aldıkları ve alacaklarının zamanında verilmediği gerekçesiyle iş yavaşlattı. Kötü koku, sinek, fare, görüntü kirliliği vatandaşı canından bezdiriyor. ÇİĞLİ'DE ÇÖP DAĞLARI OLUŞTU Çöplerin toplanma aralığının uzaması üzerine çöp kutuları doldu, çöpler kutuların etrafına taştı. Çiğli Belediyesi'nin hizmet binası yakınlarında bulunan çöp kutularında da doluluk nedeniyle vatandaşlar atık poşetlerini yerlere bıraktı. Ataşehir Mahallesi sakinlerinden Suzan Polat, gazetecilere 1978 yılından bu yana Çiğli'de yaşadığını söyledi. SİNEK VE FARELER ÇOĞALDI Çöpler nedeniyle kötü koku ve kirlilik oluştuğunu, sinek ve farelerin çoğaldığını ifade eden Polat, çocuk parkı çevresindeki atıkların da çocuklar için risk oluşturduğunu kaydetti. "OY İSTERKEN KAPINA GELİYOR AMA" Polat, konuyla ilgili ilçe belediye başkanı ile görüşmek istediğini dile getirerek, "Belediye Başkanının güvenlikleri kendine kalkan oluşturmuş, içeri almıyorlar. Danışmanıyla görüştüm, 'Sizinle görüşemez müsait değil.' dedi. Oy isterken kapıma geliyor, niye benimle görüşmüyorsunuz Başkanım? Başkan göreve geldiğinden beri sürekli eylem oluyor. Bizim günahımız ne?" dedi. İlgili Haberler İzmir Körfezi'ndeki kirlilik felaketi için bakanlık harekete geçti! 'Hali içler acısı, sorumlular hesap verecek' İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne kirlilik cezası! Balıklar nefessiz kalıp ölmüştü İzmir Körfezi'ndeki çevre kirliliğinin haritası uzaydan görüntülendi! Türk bilim insanları özel kod yazarak işaretledi