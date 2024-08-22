Tgrt Haber
Haberler>Gündem>İzne gelen askerin kahreden ölümü! Eğlence mekanı çıkışı ölümüne dayak kamerada

İzne gelen askerin kahreden ölümü! Eğlence mekanı çıkışı ölümüne dayak kamerada

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Ağustos 2024 11:16 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 11:35

Görev yaptığı Hakkari'den memleketi Denizli’ye izne gelen onbaşı Muhammet Yazır bir eğlence mekanı çıkışı karıştığı kavgada öldürüldü. Dehşete düşüren olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Muhammet Yazır'ın karıştığı kavga anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Dehşete düşüren olay 17 Ağustos'ta meydana geldi. Görev yaptığı Hakkari’den memleketi Denizli’ye izne gelen piyade sözleşmeli onbaşı Muhammet Yazır ile bir grup arasında eğlence mekanı çıkışı tartışma yaşandı.

ÖLÜMÜNE DÖVDÜLER

Tartışma bir anda kavgaya dönüşünce 5 kişi Muhammet Yazır'a saldırdı. Yerde tekme ve yumruklarla ölümüne dayak yiyen ve bıçakla ağır yaralanan Yazır hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yazır, aşırı kan kaybından dolayı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İzne gelen askerin kahreden ölümü! Eğlence mekanı çıkışı ölümüne dayak kamerada - 1. Resim

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Korkunç olayın ardından, kavgaya karışan Samet A., Halil Basri C., Enes B., U.T. ve T.Ç., kısa sürede gözaltına alındı. Şüphelilerden Samet A., Halil Basri C. ve Enes B. tutuklandı. Diğer şüpheliler U.T. ve T.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DEHŞETE DÜŞÜREN OLAYA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI 

Muhammet Yazır'ın 5 kişi tarafından tekme tokat dövüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 5 kişinin Yazır’a acımasızca yerde tekme ve yumruk attığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise yerde kanlar içerisinde kalan Yazır’a sağlık ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...