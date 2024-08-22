İzne gelen askerin kahreden ölümü! Eğlence mekanı çıkışı ölümüne dayak kamerada

22 Ağustos 2024 11:16 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 11:35

Düğününe 15 gün vardı! Genç kızın kahreden ölümü: Mezarına duvağını ve çiçeğini bıraktılar

Düğününe 15 gün vardı! Genç kızın kahreden ölümü: Mezarına duvağını ve çiçeğini bıraktılar

Dehşete düşüren olay 17 Ağustos'ta meydana geldi. Görev yaptığı Hakkari’den memleketi Denizli’ye izne gelen piyade sözleşmeli onbaşı Muhammet Yazır ile bir grup arasında eğlence mekanı çıkışı tartışma yaşandı.

ÖLÜMÜNE DÖVDÜLER

Tartışma bir anda kavgaya dönüşünce 5 kişi Muhammet Yazır'a saldırdı. Yerde tekme ve yumruklarla ölümüne dayak yiyen ve bıçakla ağır yaralanan Yazır hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yazır, aşırı kan kaybından dolayı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Korkunç olayın ardından, kavgaya karışan Samet A., Halil Basri C., Enes B., U.T. ve T.Ç., kısa sürede gözaltına alındı. Şüphelilerden Samet A., Halil Basri C. ve Enes B. tutuklandı. Diğer şüpheliler U.T. ve T.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DEHŞETE DÜŞÜREN OLAYA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Muhammet Yazır'ın 5 kişi tarafından tekme tokat dövüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 5 kişinin Yazır’a acımasızca yerde tekme ve yumruk attığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise yerde kanlar içerisinde kalan Yazır’a sağlık ekipleri tarafından müdahale ediliyor.