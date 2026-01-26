Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Editor
Editor
 Onur Kaya

Jandarma binlerce personel alımı yapacak! Başvuru tarihleri ve branşlar belli oldu

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığına dev personel alımı yapılacak. Jandarma'ya 3 bin 395, Sahil Güvenlik'e 400 sözleşmeli subay ve astsubay alınacak. Alım yapılacak branşlar ve başvuru tarihleri belli oldu.

Jandarma binlerce personel alımı yapacak! Başvuru tarihleri ve branşlar belli oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.01.2026
02:24
|
GÜNCELLEME:
26.01.2026
02:41

Kamuda istihdam için beklenen haber geldi. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapacak binlerce personel alınacak.

JANDARMA 3 BİN 395 PERSONEL ALACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde Jandarma Genel Komutanlığı için eğitim alacak jandarma, istihkam, muhabere, ikmal, bakım, personel, maliye ve sağlık branşlarında 3 bin 164'ü erkek, 231'i kadınlardan oluşmak üzere 3 bin 395 astsubay temin edilecek.

Jandarma binlerce personel alımı yapacak! Başvuru tarihleri ve branşlar belli oldu

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI DA ALIM YAPACAK

Sahil Güvenlik Komutanlığı için ise güverte, makine, ikmal, bilgi teknolojileri ve idari branşlarında 180'i erkek, 20'si kadın olmak üzere 200 astsubayın istihdamı yapılacak.

Ayrıca, Sahil Güvenlik Komutanlığına, 33'ü erkek, 7'si kadın olmak üzere 40 sözleşmeli subay temin edilecek ve genel toplamda 3 bin 635 sözleşmeli subay ve astsubay alımı gerçekleşecek.

Jandarma binlerce personel alımı yapacak! Başvuru tarihleri ve branşlar belli oldu

BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

Başvurular bugünden itibaren, 9 Şubat 2026 saat 23.59'a kadar "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Başvuruya ilişkin ilanın detaylarına "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr", "www.sg.gov.tr" "https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" ve "www.kamuilan.sbb.gov.tr" internet sitelerinden ulaşılabilecek.

Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı yapacak! Resmi Gazete'de yayımlandı
ETİKETLER
#Gündem
