Jandarma ekipleri bile şaşkına döndü! Dikkat çekmemek için servis şoförüyle anlaştılar

13 Ağustos 2024 11:12 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 11:13

Denizli’nin Honaz ilçesinde bir fabrikada akılalmaz bir hırsızlık olayı meydana geldi. Hırsızların anlaştıkları servis şoförü sayesinde hiç dikkat çekmeden fabrikaya rahatça girdikleri tespit edildi.

ADIM ADIM TAKİP ETTİLER

Jandarma ekipleri Denizli genelinde yaşanan hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik olarak harekete geçti.

JASAT dedektiflerine OSB’de faaliyet gösteren bir fabrikaya servis çeken Muharrem K.’nın, gece vakitlerinde servis minibüsüyle gelip hırsızlık yapacağı ile ilgili bilgi geldi.

SUÇ ÜSTÜ YAKALANDILAR

Ekipler operasyon için düğmeye bastı ve servis şoförü ile iki suç ortağını fabrikadan çaldıkları kablolarla birlikte suçüstü yakaladı.

Jandarma ekipleri tarafından takip edilen servis minibüsünde yapılan aramalarda fabrikadan çalınan kablolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan servis şoförü Muharrem K. ile suç ortakları Naim Y. (38) ve Ökkeş Ş. (48), sorgulanmak üzere Honaz ilçe jandarma Komutanlığına sevk edildi. Şüphelilerin yapılan GBT sorgularında servis şoförü Muharrem K.’nın 4, Naim Y.’nin 3, Ökkeş Ş.’nin ise 38 ayrı suç kayıtlarının bulunduğu, Ökkeş Ş.’nin ayrıca 5 ayrı suçtan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen servis şoförü Muharrem K. ve Naim Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AKILALMAZ PLANI JANDARMA BOZDU

Her gün personelini taşıdığı fabrikadan hırsızlık yapılmasına aracılık eden servis şoförünün planı, JASAT dedektiflerini bile şaşkına çevirdi.

Hırsızların dikkat çekmemek için organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikaya işçi taşıyan servis şoförüyle anlaştıkları ortaya çıktı. Hırsızların kendilerini fabrikaya gece saatlerinde bıraktırdıkları ve servis aracı olması nedeniyle hiçbir şekilde dikkat çekmediklerini belirlendi.