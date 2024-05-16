Jandarma ekiplerinden DEAŞ'a darbe!
Editör: Emir Yücel / Kaynak: Anadolu Ajansı
16 May 2024 14:48 - Güncelleme : 16 May 2024 14:56
Şanlıurfa merkezli yapılan operasyonlarda 3 örgüt mensubu tutuklanırken 4 örgüt mensubu ise sınır dışı edildi.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün Şanlıurfa merkezli yaptığı DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.
Yakalanan örgüt mensuplarının ifadeleri alındıktan sonra Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Suriye ve Irak uyruklu 4 örgüt mensubu sınır dışı edildi.
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 14 Mayıs'ta yapılan operasyonlarda ise 8 şüpheli gözaltına alınmış 10 dijital materyale el konulmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı