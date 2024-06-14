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Jandarma Genel Komutanlığı'nın 185. yılı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik mesajı

Editör: Merve Yaz
14 Haziran 2024 15:35 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 15:37
Jandarma Genel Komutanlığı&#039;nın 185. yılı! Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma Genel Komutanlığının 185. kuruluş yılı münasebetiyle tebrik mesajı yayımladı.

 Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma Genel Komutanlığının 185. kuruluş yılı münasebetiyle sosyal medya platformu üzerinden tebrik mesajı yayımladı.

'ÜLKEMİZİN EN KÖKLÜ KURUMU'

Erdoğan yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin huzurunun sağlanmasında hayati rol oynayan, ülkemizin en köklü kurumlarından Jandarma Genel Komutanlığımızın 185. kuruluş yılını tebrik ediyorum.

Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, görevi başındaki Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarımıza selamlarımı iletiyorum."

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