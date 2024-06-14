Konut satışlarındaki düşüş devam ediyor! En fazla kira artışı İzmir’de

14 Haziran 2024 14:56 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 15:20

Emlakjet’in hazırladığı mayıs ayı raporuna göre Türkiye genelinde konut arayanların yüzde 51’i kiralık yüzde 49’u satılık konut aradı. Bir önceki aya göre Türkiye genelindeki kiralık fiyatlarında yüzde 1'lik artış görülürken, satılık fiyatlarında herhangi bir artış gözlemlenmedi.

Türkiye genelinde konut satışları mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 azalarak 110 bin 588 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 18 bin 814 ile İstanbul, 9 bin 861 ile Ankara ve 6 bin 306 ile Antalya olurken, en az olduğu iller sırasıyla 37 ile Bayburt, 46 ile Ardahan ve 60 ile Hakkari oldu.

YABANCILARA SATIŞ YÜZDE 34.8 AZALDI

Yabancılara yapılan konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,8 azaldı. Mayısta toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,9 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 797 ile Antalya, 668 ile İstanbul ve 164 ile Mersin oldu.

İzmir'de kiralar yüzde 12'lik artış gösterirken Adana'da yüzde 9, Bursa'da ve Konya'da yüzde 8 artış yaşandı. Ankara ve İstanbul'da ise yüzde 6'lık artış gözlendi. Mayıs ayı satılık artışlarında il bazında yüzde 3'lük artışla İstanbul başı çekerken Gaziantep, Adana ve Konya illerinde de bir önceki aya oranla yüzde 2'lik artış yaşandı.

KİRA ZAMMI SINIRLAMASININ SONA ERMESİNİN GAYRIMENKUL SEKTÖRÜNE ETKİSİ

Kira zammı sınırlamasının kaldırılmasıyla ilgili olarak, katılımcıların yüzde 15'i kiralık konut piyasasının durağanlaşacağını, yüzde 17'si hareketleneceğini, yüzde 14'ü ise herhangi bir değişim olmayacağını belirtti. Katılımcıların çoğunluğu (yüzde 54) bu konuda bir fikre sahip olmadığını ifade etti.

Kiralık konut fiyatlarına nasıl etki edeceğine dair, katılımcıların yüzde 75'i yeni kararın olumsuz etkiler yaratacağını düşündü. Zam sınırlamasının kalkmasıyla kiracı-ev sahibi problemlerinin azalıp azalmayacağı sorulduğunda, katılımcıların yüzde 75'i problemlerin azalmayacağını belirtti. Sınırlamanın kalkması durumunda evinden taşınmayı düşünenlerin oranı ise yüzde 46 oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlakjet Üst Yöneticisi (CEO) Tolga İdikat, kira zammı sınırlamasının kaldırılmasının, mülk sahiplerinin gelirlerini korumasına yardımcı olacağını belirtti.

İdikat, "Ancak ani kira artışları kiracıları zorlayabilir ve sosyal dengeleri etkileyebilir. Emlakjet, bu değişimlerin gayrimenkul sektöründe yeni stratejilerin belirlenmesini gerektirdiğine ve tüm paydaşların dikkatli bir şekilde hareket etmelerini zorunlu kıldığına inanmaktadır." İfadelerini kullandı.