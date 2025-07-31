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 | Onur Kaya

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığında atama ve terfi kararları Resmi Gazete'de

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında yeni atama ve terfi kararları belli oldu. Cumhurbaşkanı imzasını taşıyan kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığında atama ve terfi kararları Resmi Gazete'de
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 04:30
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 05:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 'ın imzasıyla yayımlanan 31 Temmuz 2025 tarihli ve 32972 sayılı Resmi Gazete'de, Genel Komutanlığı ve Komutanlığında yapılan ve kararları yer aldı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığında atama ve terfi kararları Resmi Gazete'de

JANDARMADA 21 İSİM TERFİ ETTİRİLDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; tümgeneral Yusuf Kenan Topcu korgeneralliğe, tuğgeneraller İdris Tataroğlu, Tarık Hekimoğlu, Emrullah Büyük, Ali Gemalmaz ve Zafer Tombul tümgeneralliğe, jandarma kıdemli albaylar Cafer Öz, Tamer Bilacan, Sabri Küyük, Aydın Kutlu, Alpaslan Doğan, Alper Çetinkaya, Nejdet Karaca, Ali Naci Aldemir, Gülden Mat Şakir, Zafer Özden, Sedat Kara, Tolga Çemrek, Serhan Varol, Barış Soyal ile jandarma pilot kıdemli albay Ekrem Pala tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığında atama ve terfi kararları Resmi Gazete'de

35 KOMUTAN YENİ GÖREVLERİNE ATANDI

Öte yandan 35 il jandarma komutanının ataması gerçekleştirilirken, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına Antalya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu getirildi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığında atama ve terfi kararları Resmi Gazete'de

Aydın'da görevli Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi Ankara'ya, Jandarma Havacılık Komutanı Tümgeneral Ali Doğan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına (JSGA), JSGA Başkanı Tümgeneral Şakir Uslu Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına, Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Murat Bulut Jandarma Asayiş Başkanlığına, Jandarma İHA Komutanı Tuğgeneral Ferruh Taraktaş Jandarma Havacılık Komutanlığına, Jandarma Asayiş Başkanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanı Tuğgeneral Hasan Semiz Jandarma İstihbarat Başkanlığına atandı.

8 ilin jandarma komutanı Jandarma Genel Komutanlığı, 5 ilin jandarma komutanı da Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı emrine alındı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığında atama ve terfi kararları Resmi Gazete'de

SAHİL GÜVENLİK'TE DE ATAMA VE TERFİLER BELLİ OLDU

Sahil Güvenlik Komutanlığında tuğamiraller Serkan Tezel ve Tayfun Paşaoğlu tümamirallik, sahil güvenlik albaylar Mehmet Yakın, Gökmen Gücüyen ve Alpaslan Baysal'a tuğamirallik rütbesi verildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek Strateji Geliştirme Başkanlığına, Harekat Başkanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen Akdeniz Bölge Komutanlığına, İstihbarat Başkanı Tuğamiral Alpaslan Baysal da Harekat Başkanlığına getirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ilişkin terfiler, 30 Ağustos itibarıyla geçerli olacak.

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