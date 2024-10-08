Jandarmayı görünce araçtan atladı, terör örgütü üyesi olduğu ortaya çıktı

08 Ekim 2024 05:29 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 05:32

İzmir'in Dikili ilçesinde jandarma uygulamasında, araçtan atayarak kaçmaya çalışan bir kişi kıskıvrak yakalandı. Kaçmaya çalışan şüphelinin, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla aranan DHKP-C terör örgütü üyesi olduğu ortaya çıktı.

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 Ekim günü Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında Dikili​ ilçesinde denetim gerçekleştirdi. Uygulama esnasında, noktaya yaklaşan bir araçtan atlayan kişi, jandarma ekiplerinden kaçmaya çalıştı.

Jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüphelinin yapılan sorgusunda, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla aranan terör örgütü DHKP-C​ üyesi E.Y. olduğu tespit edildi.

EVİNDEN ÇIKANLAR ŞOKE ETMİŞTİ

Öte yandan yapılan sorguda E.Y.'nin 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme' suçundan arandığı ve 2005 yılında İstanbul'da oturduğu evde yapılan aramada bomba düzeneği ve patlayıcı madde bulundurduğu tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edilen E.Y., ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükmüyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.