Japon deprem uzmanı Moriwaki Manisa depremi sonrası ters köşe yaptı! Ege fay hattına dikkat çekti

25 Haziran 2024 14:58 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 15:02

Manisa'da 25 Haziran'da yaşanan deprem sonrası uzman isimlerden endişe verici açıklamalar gelmişti.

Manisa'da 4.8 büyüklüğündeki depremin binalarda hasar bıraktığına dair açıklamalar hakkında Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, ters köşe yaptı.

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, tgrthaber.com'un özel haber şefi Zehra Maslak'a konuştu.

JAPON DEPREM UZMANI MORİWAKİ MANİSA DEPREMİ SONRASI TERS KÖŞE YAPTI!

Deprem uzmanı Moriwaki, Manisa depreminin endişe verici olmadığını zaten beklenen depremlerden biri olduğunu ifade etti.

Ege fay hattında sık sık deprem olacağının altını çizen Moriwaki, şiddetli bir deprem beklemediğini ifade ederek şaşırttı.

EGE FAY HATTINA DİKKAT ÇEKTİ

Diğer deprem uzmanlarının aksine şiddetli bir depremin yaşanmayacağını belirten Moriwaki, "En hareketli fay hattı Ege fay hattıdır. Bu yüzden çok şiddetli depremler beklemiyorum. En fazla 5 üzeri olabilir. Ancak 6'yı bulmaz. Binalar tehlikeli olabilir. Çünkü çoğu bina rutubetten kaynaklı küflenmiş çürümüş. Manisa'da yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarında binaların çoğunda hasar vardı. Bunlar kesinlikle dikkat edilmesi gereken ayrıntılar ancak korkutan derecelerde deprem yaşanmayacak. Çünkü ege fay hattı sürekli enerji boşaltan bir diri fay hattı. Buna ek olarak kuzey fay hattının ve iç fay hattının bitimleri de bu bölgeden geçiyor" dedi.

EGE'DEN ÖNCE MARMARA'YA DİKKAT!

Ege fay hattından önce Marmara bölgesine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Moriwaki, Bursa ve İstanbul'da büyük depremlerin meydana geleceğini söyledi.

Moriwaki, özellikle Bursa'daki yeni diri fay hattının 7 üzeri depreme yol açacağının altını çizdi. Tunceli ve Elazığ'ı da hatırlatan Japon deprem uzmanı, Doğu ve Kuzey fay hatlarına dikkat çekti.

MANİSA DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD'tan yapılan açıklamaya göre; Manisa'nın Soma ilçesinde 4.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem kuşağı olan Türkiye'de sık sık depremler meydana gelir. Bunlardan biri de Manisa şehrinde yaşandı. Manisa'da sık sık yaşanan depremlerden en şiddetlisi ise 1969 yılında Alaşehir'de yaşandı. 6.7 büyüklüğündeki depremde 53 kişi yaşamını yitirmişti.