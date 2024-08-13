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Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki deprem uyarısında bulunmuştu! Türkiye'de o fay hatları yeniden harekete geçti

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
13 Ağustos 2024 13:45 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 13:45
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki deprem uyarısında bulunmuştu! Türkiye&#039;de o fay hatları yeniden harekete geçti

Sivas’ta yaşanan 4,1 büyüklüğündeki depremden sonra; akıllara geçtiğimiz günlerde Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki’nin tgrthaber.com’a verdiği röportajı getirdi. Moriwaki’nin; Türkiye’de her yer deprem bölgesidir, ‘kimse bizim yaşadığımız yerde deprem olmaz’ rahatlığına girmesin” ifadeleri yeniden gündem oldu.

Bu sabah saat 10.33'te Sivas'ta meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem, İç Anadolu bölgesinde yaşayan insanları korkuttu. 9,7 km derinlikte meydana gelen deprem sonrası Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada; Tüm vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletilirken, ekiplerin saha taramasına başladığı belirtildi.

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki deprem uyarısında bulunmuştu! Türkiye'de o fay hatları yeniden harekete geçti - 1. Resim

Geçtiğimiz günlerde Japon deprem uzmanı Moriwaki tgrthaber.com Özel Haberler Editörü Emir Yücel ile yaptığı röportajda, Sivas'ın da üstünde bulunduğu Kuzey Anadolu Fay hattına dikkat çekmişti. Türkiye'de depremin olmayacağı yerin olmadığına dikkat çeken Moriwaki şu ifadeleri kullanmıştı:

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki deprem uyarısında bulunmuştu! Türkiye'de o fay hatları yeniden harekete geçti - 2. Resim

"KUZEY ANADOLU FAY HATTI EN HAREKETLİ HATTIR"

"Türkiye'de en büyük depremler ise Kuzey Anadolu fay hattının geçtiği yerlerde meydana gelecek. Kuzey Anadolu fay hattı, dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif fay hatlarından biridir.

Bu yüzden, İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Sivas, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkâri, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt’te yaşayan vatandaşlar ekstra önlemler alması gerekir."

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki deprem uyarısında bulunmuştu! Türkiye'de o fay hatları yeniden harekete geçti - 3. Resim

"FAY HATLARI DOMİNO TAŞI GİBİDİR!"

"Türkiye üzerindeki fay hatları birbirlerini o kadar baskılamaya başladı ki, hiç deprem olmaz denilen şehirlerde dahi depremler olmaya başladı. Konya'da meydana gelen deprem de aslında bu baskıların sonucu olarak karşımıza çıktı.

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki deprem uyarısında bulunmuştu! Türkiye'de o fay hatları yeniden harekete geçti - 4. Resim

Fay hatları domino taşı gibidir, birisi hareket ettiği zaman muhakkak diğer fay hatları da harekete geçer."

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Kaynak: tgrthaber.com
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