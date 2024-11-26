Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki uyardı: Bu şehirde yaşayanlar tedbiri elden bırakmasın!

26 Kasım 2024 20:03 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 20:09

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Aydın’da yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin deprem tehlikesine tekrardan dikkat çekti. Moriwaki, ülkede her an depremin meydana gelebileceğini ifade ederek kaçak yapıların tehlike oluşturduğunu ifade etti. Aydın'da yapı denetimlerinin zorunlu hale getirilmesinin hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayan uzman isim, "Aydınlılar tedbiri elden bırakmamalı" dedi.

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Türkiye​'nin deprem​ ülkesi olduğunu sık sık hatırlatan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki​, Aydın​'da Türkiye’nin deprem riskiyle ilgili uyarılarda bulundu. "Türkiye’nin bir yerinde mutlaka deprem olacak" diyen uzman isim, "Herkes buna hazırlıklı olmalı. Bu gerçeği kabul etmeli ve buna göre hareket etmeliyiz" dedi.

'YAPILARIMIZIN YARISI KAÇAK!'

Japon deprem uzmanı Moriwaki, Türkiye genelinde 21 milyonun üzerinde olan yapı stokunun yaklaşık yarısının kaçak olduğunu ve ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. Depremlere karşı güvenli yapılaşmanın önemine değinen Moriwaki, yapı denetimlerinin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Aydın şehrinin deprem riski taşıyan bölgeler arasında yer aldığını belirten uzman, yakın dönemde büyük bir deprem beklenmediğini ancak tedbirsizlik nedeniyle risklerin büyüyebileceğini söyledi.

AYDIN İÇİN DEPREM UYARISI: TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN!

Bölgedeki zemin yapısına dikkat çeken Moriwaki, "Bu özellikler zemini deprem sırasında tehlikeli hale getiriyor. Aydınlılar tedbiri elden bırakmamalı" ifadelerini kullandı.

Deprem afeti açısından Türkiye'nin dünyada en riski 17'nci ülkesi olduğunu ifade eden Moriwaki, deprem sonrası can kaybı sıralamasında ise Türkiye’nin 3'üncü sırada yer aldığını söyledi.

"JAPONYA'DA YAPI DENETİMLERİ İLE CAN KAYBI MİNİMİZE EDİLİYOR"

Adana’dan Kıbrıs’a uzanan fay hattının riskine işaret eden uzman, "Doğu Anadolu Fay Hattı’nın Batı kolu Adana’dan Kıbrıs’a doğru gidiyor. Bu fay hattının kırılma ihtimali yüksek. Japonya’da yapı denetimleri ve teknolojik altyapı, can kaybını minimize ediyor. Türkiye’nin bu deneyimden faydalanması şart." diyerek uyardı.