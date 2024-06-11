Japon deprem uzmanından Türkiye tespiti! "33 yıldır ilk defa böylesini gördüm"

11 Haziran 2024 11:42 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 12:09

6 Şubat depremini 3 gün önceden tahmin eden SSGEOS deprem uyarısı, Adana, Hatay, ve Orta Karadeniz için geldi

6 Şubat depremini 3 gün önceden tahmin eden SSGEOS deprem uyarısı, Adana, Hatay, ve Orta Karadeniz için geldi

Türkiye’de son bir haftada önce Kahramanmaraş, daha sonra sırasıyla Muğla, Manisa, Van, Ankara, Malatya ve son olarak bugün Denizli ve Muğla yeniden sallandı. Sıklıkla yaşanmaya başlanan ufak ufak depremler vatandaşları endişelendirdi.

Özellikle ülkemizde yaşanan ve ‘Asrın Felaketi’ olarak anılan 6 Şubat depremlerinden sonra ülkemizde yaşayan vatandaşların depreme olan hassasiyetleri arttı.

Binlerce canımızı kaybettiğimiz büyük depremler sonrasında, en ufak depremlerde bile endişeler yüksek derecede yaşanıyor. Son haftalarda meydana gelen depremlerin şiddeti ufak olsa da insanlarda bıraktığı olumsuz etki yüksek oluyor.

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜYORUM"

Ünlü deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki tgrthaber.com’a verdiği röportajda dikkat çekici ifadeler kullandı.

“Türkiye’de depremler üst üste yaşanmaya başladı. Açıkçası şunu ifade etmek istiyorum ki ben 33 yıldır Türkiye’de yaşıyorum ancak ilk defa bu kadar sıklıkla depremin yaşandığını görüyorum.

Türkiye depremle yaşamayı öğrenmeli ve önlemlerini almalı. Belediyeler kentsel dönüşümlere hız vermeli. Vatandaşlar da bunun bir gelecek konusu olduğunu anlamalıdır.

Eski ve depreme dayanıklı olmayan yapıların acilen yenilenmesi gerekmektedir. Son zamanlarda yaşanan üst üste depremlerin büyük depremin habercisidir diyemem ancak bu kadar üst üste deprem yaşandığını ilk defa görüyorum.” Dedi.