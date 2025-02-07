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 | Onur Kaya

Japon deprem uzmanından Ege için korkutan uyarı: 7,5 büyüklüğünde deprem, 5 metre yüksekliğinde tsunami oluşabilir

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Ege Denizi'nde meydana gelen deprem fırtınasıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Bölgede 7,5 büyüklüğünde deprem olabileceğini belirten Yoshinori Moriwaki, açık denizde 5 metre yüksekliğinde tsunami oluşabileceğini söyledi. Santorini Adası'nda volkanik bir patlama olması halinde küllerin Türkiye'ye de gelebileceğini ifade eden Moriwaki, İzmir'de büyük bir deprem beklemediğini ancak bir ilçenin daha fazla etkileneceğini kaydetti.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.02.2025
saat ikonu 14:53
|
GÜNCELLEME:
07.02.2025
saat ikonu 15:28

Ege Denizi'nde son günlerde yoğun sismik hareketlilik yaşanıyor. Beşik gibi sallanan bölgede art arda meydana gelen depremlerin ardından Santorini Adası'nda tsunami alarmı verildi. Volkanik patlama tehdidiyle de karşı karşıya olan Ege için Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den dikkat çeken uyarılar geldi.

İzmir'de seminere katılan Yoshinori Moriwaki, Ege Denizi'nde yaşanan sismik hareketlilikle ilgili görüşlerini paylaştı. Ege Denizi'ndeki son depremlerin başlangıçta 1-2 büyüklüğünde olduğunu ancak zamanla 5,1 ve 5,3 gibi büyüklüklere ulaştığını ifade eden Moriwaki, şunları söyledi:

'7,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR'

"Sismik hareketlilik devam edecektir, bu bölgede 7 veya 7,5 büyüklüğüne kadar depremler meydana gelebilir. Bu şiddette bir deprem olursa Türkiye'den de hissedilir ama hasar olacağını zannetmiyorum.

'5 METRE YÜKSEKLİĞİNDE TSUNAMİ OLUŞABİLİR'

Santorini Adası'nda büyük bir deprem yaşanması durumunda açık denizde ortalama 3 ila 5 metre yüksekliğinde tsunami oluşabilir. Haritadan baktığımızda tsunaminin etkisi Santorini'den direkt Marmaris tarafına gelebilir. Ama eğer arada küçük adalar varsa bunlar tsunamiyi engelliyor. Bundan dolayı tsunami yaşanırsa İzmir'e kadar gelemeyecek. Çünkü arada adalar var."

'VOLKANİK PATLAMA OLURSA KÜLLER TÜRKİYE'YE GELEBİLİR'

Santorini Adası'nda volkanik patlama yaşanması ihtimaline de değinen Moriwaki, böyle bir durumun Türkiye'ye çok büyük bir etkisi olmayacağını ancak küllerin gelebileceğini kaydetti.

'İZMİR'DE BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUM'

Moriwaki, Ege'deki fay hatlarının kısa ve ince olmasından dolayı Santorini'de büyük bir deprem meydana gelmesi halinde İzmir'in fay hattının da tetiklenebileceğini belirterek, "İstanbul'da beklendiği gibi İzmir'de büyük bir deprem beklemiyorum. İzmir'in kendi fay hattı henüz kırılmadı bundan dolayı deprem yaşanabilir ama çok büyük olacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

'BİNALARIN ZEMİNİ İYİLEŞTİRİLMELİ'

Yapı güvenliğine de dikkati çeken Moriwaki, 2000'de yönetmelik değiştiği için bu yıldan önce yapılan binaların zemininin mutlaka kontrol edilmesi ve olumsuzluk varsa iyileştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

DEPREMDE EN ÇOK ETKİLENECEK İLÇEYİ AÇIKLADI

Yumuşak zeminde sıvılaşma ihtimalinin yüksek olduğunu vurgulayan Moriwaki, "İzmir'de 6, 6,5 şiddetindeki bir depremde Karşıyaka gibi yumuşak zeminli yerlerde eğer yapılar kurallara uygun, doğru düzgün yapılmadıysa deprem daha uzun, sallantı daha çok hissedilir." diye konuştu.

 

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