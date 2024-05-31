Japon deprem uzmanından korkutan uyarı! Riskli illeri tek tek işaret etti

31 May 2024 10:31 - Güncelleme : 31 May 2024 10:37

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki 3 il için korkutan uyarıda bulundu. Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis için ikinci deprem bölgesi olduğuna dikkat çeken Moriwaki "Türkiye depremde can kaybı olarak üçüncü sırada yer alıyor. Bu çok kötü bir durumdur." dedi.

Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda konuşan Japon yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye’deki depremlerin birbirini takip ettiğini belirterek; “Türkiye’de deprem nasıl oluyor. 1939’da Erzincan’da deprem oldu ve 1941’de Tokat'ta deprem oldu. Yani Türkiye’nin depremi doğudan batıya tam domino taşı gibi gidiyor ve 1999 Gölcük depremine kadar geldi" dedi.

"DEPREME KARŞI ÖNLEM, HASARI VE CAN KAYBINI YÜZDE 70 AZALTIR"

Bu depreme hepimiz hep birlikte hükümettir, belediyedir, şirkettir ailede depreme hazırlanıyorsak hesap kitap yapabilir bina kaç yıllıktır, onu öğrenebiliriz. Daha sonra ona göre önlem alabiliriz. Eğer dikkat edersek depremde yüzde 70 önlem alabiliriz. Yüzde 70 çok büyük bir rakamdır. O zaman depreme karşı önlem için neden şimdiden başlamıyoruz?

"IĞDIR'DA DEPREM OLMA OLASILIĞI VAR AMA BÜYÜK DEPREM YOKTUR"

Türkiye’nin 81 ilinin 71 ilini gezdim seminer verdim. Normalde Türkiye’deki iller kıpkırmızı oluyor. Türkiye için öyle bir durum söz konusu değildir. Iğdır 2. Tehlikeli bölgededir. Eski tarihlere kadar bakarsak 7’ye kadar büyük deprem yoktur.

Fay hattı olduğu için hiç deprem olmaz diye bir şey söyleyemeyiz. Bir İzmir’de yaşayan veya İstanbul’da yaşayana göre o kadar korkmaya gerek yoktur.

"MARAŞ'TAKİ DEPREM HİROŞİMA'DAKİ ATOM BOMBASINDAN 17 KAT DAHA BÜYÜK"

“Maraş’ta meydana gelen deprem Hiroşima’daki atom bombasından 17 kat daha büyüktür. Bazen depremler büyüklük olarak 1 gözüküyorsa güç olarak 32 kata eşit oluyor. Bingöl’de kaç defa deprem meydana geldi.

Bazen soruyorlar hocam orda bir rahatlama oldu mu? Hayır diyorum. Bu depremler bin kattan sadece bir katı kırdı. Bunlar küçük uyarılardı. 999 tane daha orada bekleyen bir enerji var."

"TÜRKİYE'DE DEPREMLERDE CAN KAYBI YÜKSEK"

Türkiye’nin bir inşaat mühendisi olarak Türkiye’nin bir mimari olarak ben bunu üzülerek utanarak söylüyorum. Türkiye depremde can kaybı olarak üçüncü sırada yer alıyor. Bu çok kötü bir durumdur. Bu tablo neyi gösteriyor.

Türkiye bir deprem ülkesi, evet ama çık sık ve çok büyük bir deprem yok. Buna rağmen depremde can kaybı çoktur. Bu da acı bir durumdur.

BİNGÖL, KARLIOVA, MUŞ VE BİTLİS'İ UYARDI

Adana’dan sonraki Kıbrıs tarafı komple deprem bölgesinde yer alıyor. Bazen domino taşı geriye dönüyor. O zaman Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis bu bölge için ikinci deprem bölgesi diyebiliriz. Üçüncü olarak Ege tarafında çok büyük bir deprem yok yedi üstü yok ama çok sık deprem olabilir. En yüksek 6,5 diyebiliriz. Dördüncü olarak Marmara bölgesi yer alıyor.

Depremin ne zaman nerede olacağını asla pek tahmin etmekte mümkün değil. Çünkü eskiden Konya, Karaman, Niğde tarafında deprem yok diye söyleniyordu. Ama deprem meydana geldi. Deprem artık her yerde oluyor. Bunu kimse anlamıyor. Japonya’da araştırmalar yapılıyor deprem öncesi toprak yükseliyor bunun için uydulardan kontrol yapılıyor" dedi.