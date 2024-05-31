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Tekirdağ'da akılalmaz kaza: Frenler tutmayınca işçi servisini biçti

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
31 May 2024 10:08 - Güncelleme : 31 May 2024 10:15
Tekirdağ&#039;da akılalmaz kaza: Frenler tutmayınca işçi servisini biçti

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde fren arızası nedeniyle duramadığı belirtilen kamyonetin trafik ışıklarında bekleyen 2 işçi servisine çarpması sonucu meydana gelen kazada, 18 kişi hafif yaralandı.

U.K'nın kullandığı 34 GMU 973 plakalı kamyonet, Bağlar Kavşağı'nda önce refüje ardından, kırmızı ışıkta bekleyen N.T. idaresindeki 59 S 4094 işçi taşıyan servise ardından T.G'nin kullandığı 59 J 4015 plakalı diğer işçi servisine çarptı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Tekirdağ'da akılalmaz kaza: Frenler tutmayınca işçi servisini biçti - 1. Resim

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücüler ve işçi servisinde bulunan 15 kişi yaralandı. Hafif yaralanan 18 kazazedelerden bir kısmı olay yerinde tedavi edildi, bazıları ise tedbiren Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Kamyonda fren arızası meydana geldiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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