Japon fenomen binlerce takipçisine İslam'ı anlatıyor! "Amacım İslam'ı dünyaya sevdirmek"

07 Temmuz 2024 12:04 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 12:15

Metin Akpınar'a şok üstüne şok! DNA testi sonuçlandı: İkinci kez baba oldu

Metin Akpınar'a şok üstüne şok! DNA testi sonuçlandı: İkinci kez baba oldu

Japonya'da Ikuto Hongu isimli fenomen Müslüman olmadığı halde takipçilerine İslam'ı anlatıyor. İslam'ı tüm dünyaya sevdirmeyi amaç edindiğini söyleyen fenomenin açtığı “navito_halal” isimli kanal 1 milyon takipçiye ulaştı.

"MÜSLÜMANLAR DA ÇOK ARKADAŞ CANLISI"

Malezya'da eğitim görmesi nedeniyle İslam dinine ilgi duyduğunu belirten Hongu, "Aslında Kobe'de doğdum ve orada geçmişi oldukça eskiye dayanan bir cami vardı. Ve Müslüman toplumu çok arkadaş canlısıydı" dedi.

Japonya'nın Kobe şehrinde yakından tanıma fırsatı bulamadığı Müslümanları Malezya'da yakından tanıdığını belirten Hongu, "Oradaki Müslümanlar da çok arkadaş canlısıydı" ifadelerini kullandı.

"Şu an yaptığım şeyin amacı, Japonya'nın Müslümanları anlamasını ve kucaklamasını sağlamak" diyen Hongu, "Çünkü Malezya'da birçok Müslüman arkadaşım oldu ve hepsi Japonya'ya geldiğinde helal yemek bulamadığından dert yandı" ifadelerini kullandı.

Daha önce Gazze'ye yardım kampanyası gibi faaliyetler de gerçekleştiren Hongu, kültürler arasında köprü görevi görmek istediğini belirtti. Yeni Zelanda'dan Japonya'ya turist olarak gelen Sharma Brahmin ise Hongu'yu Tokyo'da gördüğüne şaşırdığını belirterek, "Tokyo Camii'ni ziyarete gelmiştim ve yaklaşık 1 yıldır sosyal medyadan takip ettiğim Hongu'yu burada gördüğüme şaşırdım" ifadelerini kullandı.