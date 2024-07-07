Sivas'tan UEFA'ya dikkat çeken tepki!

07 Temmuz 2024 11:15 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 11:34

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasında çeyrek finale kadar yükselen Milli takımımız Hollanda'ya yenilerek turnuvaya veda etti.

Milli takımımızın son 16 turunda Avusturya'ya karşı aldığı galibiyet sonrası, başarılı oyuncumuz Merih Demiral'ın bozkurt gol sevincinden dolayı UEFA soruşturma başlatmış ve sonrasında 2 maç men cezası vermişlerdi.

Merih Demiral'a verilen cezadan dolayı ülkemizden ve dünyanın dört bir yanında yaşayan Türklerden tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Sivas'ta yaşayan devlet memuru Nurettin Taşkın, yeniçeri kıyafetlerini giyip mehter marşıyla caddelerde dolaşmaya başladı.

Bu durumu gören vatandaşlarda kayıtsız kalmayarak Taşkın ile beraber yürüyüp hatıra fotoğrafı çektirdiler.

"Bozkurt bir siyasi simge değildir, Türk Milletini temsil eder. UEFA'nın vermiş olduğu bu kararı protesto etmek için bu şekilde giyindim" diyen Taşkın, Sivas'ta ilgi odağı oldu.