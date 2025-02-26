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 | Onur Kaya

Japon uzman Yoshinori Moriwaki riskli illeri sıraladı: 7 büyüklüğünde deprem olabilir

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'de deprem beklediği 4 bölgeyi açıkladı. Ege Denizi'nde 7 büyüklüğünde deprem beklediğini ve tsunami tehlikesi bulunduğunu belirten Moriwaki, riskli illeri tek tek sıraladı.

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Japon uzman Yoshinori Moriwaki riskli illeri sıraladı: 7 büyüklüğünde deprem olabilir
KAYNAK:
Halk TV
|
GİRİŞ:
26.02.2025
saat ikonu 14:53
|
GÜNCELLEME:
26.02.2025
saat ikonu 14:53

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, katıldığı bir Youtube programında önemli uyarılarda bulundu. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde deprem beklendiğini vurgulayan Yoshinori Moriwaki, Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliğe de dikkat çekti. Santorini Adası çevresinde büyük bir deprem beklediğini ifade eden Moriwaki, söz konusu depremden etkilenecek Türkiye'deki illeri de sıraladı. Ayrıca bu bölgedeki depremlerin tsunami riskini de beraberinde getirdiğini söyledi.

"7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR"

Ege Denizi'ndeki deprem fırtınasını değerlendiren Moriwaki, 7 büyüklüğünde bir depremin Santorini çevresinde gerçekleşebileceğini belirtti. Bu tür bir depremin, Türkiye'nin güney kıyılarında da hissedileceğini ifade eden Japon uzman, "Muğla, Marmaris, Datça ve İzmir gibi bölgelerde depremi hissedebilirsiniz, ancak büyük hasar oluşacağını sanmıyorum" dedi. Bununla birlikte, deniz içindeki depremler sonucu tsunami riskinin de oluşabileceğine dikkat çeken Moriwaki, en kötü senaryoda tsunami dalgalarının 3 metreye kadar yükselmesi olasılığını belirtti.

TÜRKİYE’DE 4 BÖLGEYE DİKKAT!

Moriwaki, Türkiye'deki dört kritik fay hattı üzerinde büyük depremler beklediğini vurguladı. Bu bölgelerdeki sismik faaliyetlerin artması durumunda, 7 büyüklüğünde büyük depremlerin meydana gelmesi olasılığının yüksek olduğunu söyledi. Bu dört bölge şu şekilde sıralandı:

  • Doğu Anadolu Fay Hattı: Elazığ'dan başlayarak Kahramanmaraş ve Hatay'a kadar uzanan bu hat üzerinde büyük depremler yaşanabilir.
  • Bingöl-Karlıova Bölgesi: Bu bölgedeki aktif fay hatlarının uzun vadede büyük bir depreme yol açabileceği ifade edildi.
  • Batı Anadolu Fay Hattı: Ege Bölgesi'nde, kısa fakat çok sayıda aktif fay hattı bulunduğunu belirten uzman, burada büyük depremler beklemediğini, ancak yine de riski göz ardı etmemek gerektiğini söyledi.
  • Marmara Bölgesi: Özellikle İstanbul'un bulunduğu Marmara Bölgesi'nin, büyük bir deprem tehdidi altında olduğunu belirten Moriwaki, Marmara Denizi'ndeki enerji birikiminin deprem riski oluşturduğunu ifade etti.

İSTANBUL DEPREMİ İÇİN KORKUTAN AÇIKLAMA

Marmara'da özellikle İstanbul'un risk altında olduğunu kaydeden Moriwaki, Silivri açıklarında geçmişte yaşanan büyük depremleri hatırlattı. 1509 ve 1766 yıllarında meydana gelen büyük depremler ve bu depremlerle birlikte yaşanan tsunamilerin kayıtlarda yer aldığını belirten uzman, "Marmara'da enerji birikimi devam ediyor ve bu enerji birikimi sonunda büyük bir depreme yol açabilir" diye uyardı. Moriwaki, İstanbul'daki büyük deprem için tarihler açısından net bir öngörüde bulunmanın zor olduğunu da söyledi.

"BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ"

5 büyüklüğündeki depremin ardından Ege Denizi'nde sismik hareketliliğin azaldığını söyleyen Moriwaki, "Sismik aktivite durduysa veya birkaç gün içinde durursa, bu büyük bir depremin habercisi olabilir" dedi. Bu tür durumlarda, deniz içindeki depremler sonucu oluşabilecek tsunami riskine karşı halkın dikkatli olması gerektiğini belirten Japon uzman, "Deniz çekilmeleri depremle ilgili değil" diyerek, bu konuda yanlış anlamaların önüne geçilmesi gerektiğine dikkat çekti.

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