Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik'ten kritik uyarı! 3 yeri işaret etti: 'Volkanik patlama yaşanabilir'

İstanbul'da meydana gelen ve merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Depremin artçıları devam ederken Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik'ten bir açıklama geldi. Çelik Marmara Denizi'nde volkanik bir patlamanın yaşanabileceğine dikkat çekerek Silivri, Çorlu ve Edirne gibi bölgelerin etkilenebileceğini ifade etti.

İstanbul Silivri'de 2 gün önce 6.2 büyüklüğündeki bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedilirken devam eden artçılar büyük paniğe neden oldu. Korkutan depremle ilgili uzmanlardan peş peşe değerlendirmeler gelirken bir açıklama da Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik'te geldi. Çelik Marmara Denizi'nde volkanik bir patlamanın yaşanabileceğine dikkat çekerek böyle bir durumda Silivri, Çorlu ve Edirne gibi bölgelerin etkilenebileceğini ancak İstanbul ve Bursa'nın zarar görmeyeceğini belirtti.

"İSTANBUL 7 TEPE ÜZERİNE KURULU, BU YÜZDEN GÜVENLİ"

Depremin ne zaman olacağının bilinemeyeceğini kaydeden Çelik, İstanbul'un 7 tepe üzerine kurulduğunu ve bu yüzden güvenli olduğunu söyledi. Çelik, "Depremin tarihini kimse bilemez. Bu durumu bir nevi insanın ölüm saatine benzetebiliriz. Asıl önemli olan, depreme karşı gerekli önlemleri almaktır" ifadelerini kullandı.

"YÜKSEK KATLI BİNALARDAN VAZGEÇİLMELİ"

Depreme karşı önlem alınması gerektiğini belirten Çelik, "Artık yüksek katlı binalardan vazgeçmemiz gerekiyor. Tahta ve ahşap yapılara yönelmeliyiz. Santorini Adası'nda 6 büyüklüğünde bir deprem oldu ancak büyük bir yıkım yaşanmadı. Aynı şekilde Marmara da deprem sırasında sallandı ve durdu. Ancak bu durum korkulacak bir şey değildir" diye konuştu. Deprem sonrası yapıların kontrol edilmesi gerektiğini belirten Çelik, "Kolonlarında hasar olmayan yapılar kullanılabilir. Vatandaşlarımız panik yapmamalı" dedi.

3 YERİ İŞARET ETTİ: VOLKANİK PATLAMA YAŞANABİLİR

İstanbul'un 7 tepe üzerine kurulu olduğunu hatırlatan Çelik, "İstanbul'un her tepesinde baca sistemi mevcut. Bu yapı İstanbul'u daha güvenli kılıyor. Bursa ise dağlık yapısıyla deprem açısından avantajlıdır" şeklinde konuştu. Marmara Denizi'nde volkanik bir patlamanın yaşanabileceğine de dikkat çeken Çelik, böyle bir durumda Silivri, Çorlu ve Edirne gibi bölgelerin etkilenebileceğini ancak İstanbul ve Bursa'nın zarar görmeyeceğini ifade etti.