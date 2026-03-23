Kaan Kundakçı cinayetinde sıcak gelişme: Aleyna Kalaycıoğlu ile annesi dahil 8 kişi adliyeye sevk edildi

Ümraniye'de Kars36 Spor futbolcusu Kaan Kundakçı cinayetiyle ilgili aralarında şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile annesinin de bulunduğu toplam 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Kubilay Kaan Kundakçı'nın araç içerisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, Aleyna Kalaycıoğlu'nun ardından 7 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

İZZET YILDIZHAN DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun ardından, babası iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu "azmettirici" iddiasıyla, ünlü türkücü İzzet Yıldızhan ise henüz netleşmeyen bir bağlantı nedeniyle gözaltına alınmıştı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 19 Mart'ta Aleyna Kalaycıoğlu ve şarkıcı Canbay arasında arabuluculuk yapmak isterken çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler arasındaki A.K.'nin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Kubilay Kaan Kundakçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Sakaryalı futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, memleketi Karasu ilçesinde bulundan Yuvalıdere Mahallesi Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.