KAAN yeniden gökyüzü ile buluştu!

06 May 2024 09:27 - Güncelleme : 06 May 2024 09:28

Türkiye'nin Milli ve Yerli bir şekilde ürettiği 5. Nesil savaş uçağı KAAN tüm dünyanın takip ettiği 21 Şubat 2024 tarihinde sorunsuz bir şekilde ilk kez Gök Vatan ile buluşmuştu. KAAN ilk uçuşunda 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaşmıştı.

Aradan geçen yaklaşık 3 aylık süreçte ise yazılım anlamında gelişmeleri devam etti. 5. Nesil olarak üretilen KAAN'a 6. Nesil savaş uçaklarında olan özellikler de entegre edilmek için yoğun çalışmalar sürdürüldü. Milli Muharip Uçağımız KAAN, 6 Mayıs 2024 tarihi sabahı 2. uçuşunu da sorunsuz bir şekilde gerçekleştirerek yeni bir tarihe imza atmış oldu.