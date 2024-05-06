KAAN’ın yeni uçuşunun ilk uçuşundan farkı! Haluk Görgün ve Temel Kotil'den dikkat çeken açıklama

06 May 2024 19:59 - Güncelleme : 06 May 2024 19:59

Türkiye’nin 5. Nesil savaş uçağı KAAN ikinci uçuşunu yaparak bir kez daha dünyanın dikkatini çekti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden KAAN, ilk uçuşunda 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaşmıştı.

Gök vatan ile bir kez daha buluşan yerli savaş uçağı 14 dakika havada kalarak, 10.000 feet irtifa ve 230 knot hıza ulaşmayı başardı. Test Pilotu Gökhan Bayrakoğlu’nun katıldığı uçuşu Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün takip etti.

İLK VE İKİNCİ UÇUŞTAN VERİLERİN ANALİZİ YAPILIYOR

Görgün, uçuş için “Tarihin içinde tarihi bir an daha… Bu tarihi ana hep birlikte şahitlik edebildiğimiz için şükran doluyum” dedi. KAAN'ın uçuşunda teknik ekip ve mühendisler uçuş verilini saklayıp, analizini yapıp diğer test uçuşuna saklıyor. Test Pilotları ve Proje Ekibi ile bir araya gelen Görgün, açıklamasında şunları ifade etti:

“Evet heyecanlıyız, aynı zamanda gururluyuz. Türk havacılık tarihinin Türk savunma tarihinin önemli günlerinden bir tanesine daha şahitlik ettik. İnsanlı savaş uçağımız bugün ikinci uçuşunu yaptı, ilk uçuşunu 21 Şubat‘ta tamamlamıştı. İlk uçuşta uçuş öncesi planlanan uçuşu başarıyla gerçekleştirmişti. Bugün yine o ilk uçuş sonrası elde edilen veriler değerlendirildikten, analiz edildikten sonra ikinci uçuş hazırlıkları tamamlandı ve bu sabah da ikinci uçuşumuzu gerçekleştirdik.

Yine ilk uçuş gibi çok başarılı bir uçuş oldu. Bu uçuşta da alınan veriler tüm ekip tarafından değerlendirilecek ve sonraki uçuşlar için hazırlıklar devam edecek. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum, emeği geçen tüm çalışanlarımıza mühendislerimize, pilotlarımıza, test pilotlarımıza teşekkür ediyoruz, milletimize hayırlı uğurlu olsun.

Tabi herkes inanılmaz bir heyecan içindeydi sabahın ilk saatlerinde itibaren, bu uçuşun gerçekleşmesi için herkes bir taraftan dua ediyor, bir taraftan umutla o ilk kalkışı ve inişi bekliyordu. Çok şükür güzel bir atmosfer vardı, tüm çalışanlar tüm emek verenler burada olmaya gayret gösterdiler, hep beraber bu anı yaşadık, hayırlı, uğurlu olsun diyorum.”

TEMEL KOTİL'DEN AÇIKLAMA

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ise şu ifadelere yer verdi:

KAAN’ımız bugün ikinci kez gökyüzüyle buluştu. Başarıya giden bu yolda bizlerin her daim yolunu açan Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Savunma Sanayii Başkanlığımıza ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Testlerine devam eden KAAN’ın Hava Kuvvetlerimize teslim edeceğimiz günü dört gözle bekliyoruz.

KAAN’IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

• Maksimum Seyir Hızı: 1,8 Mach

• İrtifa Tavanı: 55.000 ft

• Güç Limitleri : +9g/-3,5g

• Dahilî Silah Yuvası

• Süperseyir Kabiliyeti

• Düşük Radar İzi

• Çoklu Görev Profili

• Hava-Hava Kabiliyeti

• Hava-Kara Kabiliyeti