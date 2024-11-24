Kabataş Bağcılar T1 Tramvay Hattında Teknik Arıza! Yolcular mağdur oldu

24 Kasım 2024 08:05 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 08:08

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler sınırlı olarak devam ediyor. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre yolcular alternatif duraklar arasında ulaşım sağlayabiliyor.

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Kabataş-Bağcılar Tramvay​ Hattı'nda teknik bir arıza meydana geldiği bildirildi. Metro İstanbul’un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, arıza nedeniyle hattın yalnızca belirli bölümlerinde hizmet verilebildiği belirtildi.

HAT İKİYİ BÖLÜNDÜ

Bu kapsamda, seferler Kabataş​ ile Fındıkzade ve Pazartekke ile Bağcılar​ istasyonları arasında gerçekleştiriliyor. Teknik ekibin sorunu çözmek için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilirken, yolcuların mağduriyet yaşamaması için alternatif ulaşım seçenekleri önerildi.

Yetkililerden yapılan açıklamada, arızanın giderilmesinin ardından seferlerin yeniden tam kapasiteyle hizmet vereceği bildirildi. Yolcular, güncel bilgi ve duyurular için Metro İstanbul​'un sosyal medya hesaplarını takip etmeye davet edildi.