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Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza: Seferler aksadı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
08 Temmuz 2024 13:42 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 13:43
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza: Seferler aksadı

Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki teknik arıza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşandığı belirtildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma göre teknik bir arıza sebebiyle seferler bazı istasyonlara gerçekleştirilemiyor.

YUSUFPAŞA VE ÇAPA ARASINDA ARIZA

Metro İstanbul'un açıklaması şu şekilde;

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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