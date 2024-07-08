Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza: Seferler aksadı

08 Temmuz 2024 13:42 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 13:43

Yürüyen merdiven arızalanarak ters yöne hareket etti: Yaralılar var

Yürüyen merdiven arızalanarak ters yöne hareket etti: Yaralılar var

Metro İstanbul'un sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma göre teknik bir arıza sebebiyle seferler bazı istasyonlara gerçekleştirilemiyor.

YUSUFPAŞA VE ÇAPA ARASINDA ARIZA

Metro İstanbul'un açıklaması şu şekilde;

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır.