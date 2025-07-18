Kabine değişikliği olacak mı? İşte flaş kulis bilgisi

Türkiye'de uzun süredir gündemde olan kabine değişikliği konusu , dün akşam saatlerinde toplanan Bakanlar Kurulu öncesinde de oldukça konuşuldu. Ankara kulislerinde; bazı bakanlıkların bölüneceği, bakanlık sayısının artacağı ve çeşitli bakanların görevden ayrılarak yerlerine yeni isimlerin atanacağı yönünde güçlü iddialar dolaşıyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısı ilk kez Perşembe günü gerçekleşti. Yapılan bu gün değişikliği de beklentilerin güçlenmesine sebep olmuştu. Ancak herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

"EYLÜL AYINA KADAR DEĞİŞİKLİK YOK!"

Tgrthaber.com'un kulislerden edindiği bilgilere göre; Eylül 2025''e kadar kabinede bir değişiklik yaşanmayacak. Bu durum hem siyasi çevrelerde hem de kamuoyunda merakla beklenen yenilenme sürecinin bir süre daha ertelendiğini gösteriyor.

AK Parti’nin 23 Şubat’ta gerçekleştireceği 8. Olağan Büyük Kongresi öncesinde veya sonrasında, kabine değişikliği ihtimali yeniden gündeme gelebilir. Ancak şu an için Bakanlar Kurulunda herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.