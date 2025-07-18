Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Kabine değişikliği olacak mı? İşte flaş kulis bilgisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dün akşam saatlerinde toplanan Bakanlar Kurulu sonrasında, gündemde yer alan kabine değişikliği yaşanmadı. Kulislerden alınan bilgilere göre Eylül 2025'e kadar değişiklik olmayacağı konuşulurken, AK Parti'nin Şubat 2026 tarihinde yapacağı olağan kongresinin öncesinde ve sonrasında hareketli günler yaşayacağı kulislerdeki yerini koruyor. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kabine değişikliği olacak mı? İşte flaş kulis bilgisi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 10:27
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 11:29

'de uzun süredir gündemde olan kabine değişikliği konusu , dün akşam saatlerinde toplanan öncesinde de oldukça konuşuldu. Ankara kulislerinde; bazı bakanlıkların bölüneceği, bakanlık sayısının artacağı ve çeşitli bakanların görevden ayrılarak yerlerine yeni isimlerin atanacağı yönünde güçlü iddialar dolaşıyordu.

Kabine değişikliği olacak mı? İşte flaş kulis bilgisi

Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan kabine toplantısı ilk kez Perşembe günü gerçekleşti. Yapılan bu gün değişikliği de beklentilerin güçlenmesine sebep olmuştu. Ancak herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

Kabine değişikliği olacak mı? İşte flaş kulis bilgisi

"EYLÜL AYINA KADAR DEĞİŞİKLİK YOK!"

Tgrthaber.com'un kulislerden edindiği bilgilere göre; Eylül 2025''e kadar kabinede bir değişiklik yaşanmayacak. Bu durum hem siyasi çevrelerde hem de kamuoyunda merakla beklenen yenilenme sürecinin bir süre daha ertelendiğini gösteriyor.

Kabine değişikliği olacak mı? İşte flaş kulis bilgisi

’nin 23 Şubat’ta gerçekleştireceği 8. Olağan Büyük Kongresi öncesinde veya sonrasında, kabine değişikliği ihtimali yeniden gündeme gelebilir. Ancak şu an için Bakanlar Kurulunda herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak
Kulis: Kabinede değişiklik bekleniyor
ETİKETLER
#Politika
#türkiye
#erdoğan
#ak parti
#bakanlar kurulu
#Kabine Değişikliği
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.