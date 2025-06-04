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 | Emir Yücel

Kabine değişiyor mu? Cem Küçük'ten herkese ters köşe! Tarih vererek açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kurulan son kabine 2. yılını doldurdu. Kabine değişikliği hakkında Ankara kulisleri oldukça hareketli günler geçiriyor. İsim vererek Kabine'nin değişeceği yönünde haberler dahi çıktı. Tgrthaber.com Özel Haberler ekibine konuşan Gazeteci Cem Küçük, herkese ters köşe yaptı. Bakanlar Kurulu değişiyor mu? sorusunu cevaplayan Küçük, çarpıcı mesajlar verdi. İşte detaylar...

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Kabine değişiyor mu? Cem Küçük'ten herkese ters köşe! Tarih vererek açıkladı
KAYNAK:
Emir Yücel
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 12:32
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 12:32

Türkiye Cumhuriyeti'nin son Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 2023 yılında kuruldu. Kabine üyeleri 2. yılını doldurarak emekli olma hakkını kazandı. Bu gelişmeyle birlikte Ankara kulisleri de hareketlendi.

Kabine değişiyor mu? Cem Küçük'ten herkese ters köşe! Tarih vererek açıkladı

Gündemden düşmeyen Kabine değişikliği konusu hakkında sürpriz bir açıklama da Gazeteci Cem Küçük'ten geldi.

Kabine değişiyor mu? Cem Küçük'ten herkese ters köşe! Tarih vererek açıkladı

Cem Küçük, tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel ile yaptığı röportajda; 'Kabinede bir değişiklik olmayacak' diyerek çok çarpıcı mesajlar verdi.

İşte röportajın detayları:

"KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ OLMAYACAK!"

Kabine değişikliği haberleri sürekli çıkar ama hiç kimse net bir şey söyleyemez. Eğer kabine değişecekse bunu tek bilen kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır.

Kabine değişiyor mu? Cem Küçük'ten herkese ters köşe! Tarih vererek açıkladı

Şahsen ben şu anda kabinede bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Böyle bir ihtimal görmüyorum. Tabi bu konuyu net olarak bilmek mümkün değil.

Kabine değişiyor mu? Cem Küçük'ten herkese ters köşe! Tarih vererek açıkladı

ERKEN SEÇİM NE ZAMAN OLACAK?

Kabine değişikliği iddiaları hakkında çarpıcı mesajlar veren Gazeteci Cem Küçük, erken seçim takvimi hakkında bilgi vererek kabine değişikliği için de 2026 yılını işaret etti.

Kabine değişiyor mu? Cem Küçük'ten herkese ters köşe! Tarih vererek açıkladı

Cem Küçük şöyle devam etti:

Cumhurbaşkanlığı seçiminin muhtemelen 2027 Kasım veya 2028 Mart ayında yapılacağını düşünüyorum. Şu an yönetimde olan kabine de genel olarak başarılı bir şekilde ilerliyor. Sayın Cumhurbaşkanı kabine değişikliği yapacaksa eğer 2026 Ocak ayında yapacaktır.

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