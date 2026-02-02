Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Kabine toplanıyor! İşte gündeme gelecek konular

Kabine üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Beştepe'de bir araya geliyor. Kabine Toplantısı'nda ülkedeki gelişmeler, uluslararası gündem ve ekonomiyle ilgili önemli konular masada olacak. İşte detaylar...

Kabine toplanıyor! İşte gündeme gelecek konular
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Kritik öneme sahip toplantıda uluslararası gelişmelerden iç politikaya kadar pek çok konu ele alınacak.

Türkiye'nin ABD ile İran arasındaki gerilimde arabuluculuk için önemli diplomatik temasları gerçekleştirmesinin ardından 'nda son gelişmeler değerlendirilecek.

SURİYE

Kabine toplanıyor! İşte gündeme gelecek konular

'de Ahmed Şara yönetimi ile terör örgütü arasında ve kademeli entegrasyon getiren yeni mutabakata varılması ve Suriye'deki diğer gelişmeler de toplantıda konuşulacak.

GAZZE

10 Ekim'de ile ateşkeste anlaşan İsrail, anlaşmaya rağmen saldırılarını sürdürüyor. Ateşkeste ikinci aşamaya geçilmesine karşın İsrail yine sivilleri hedef aldı ve 30'u aşkın Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılar düzenledi. Türkiye, bu duruma tepki gösteren açıklamaları Dışişleri Bakanlığı üzerinden dünyaya duyurdu.

'deki insani dram ve ateşkes sürecindeki son durum da Kabine Toplantısı içinde konuşulacak. Ayrıca ABD Başkanı Trump'ın Gazze Barış Kurulu davetini kabul eden Türkiye'nin yeni dönemle ilgili hamleleri de görüşülecek.

EKONOMİ

Kabine Toplantısı'nda ekonomi başlığı altında önemli gelişmeler değerlendirmeye alınacak. Bu kapsamda enflasyonun tek haneye indirilmesi, fiyat istikrarı, yatırım ve istihdamdaki son durum masada olacak.

ETİKETLER
#gazze
#suriye
#hamas
#kabine toplantısı
#cumhurbaşkanı erdoğan
#ateşkes
#ypg
#Gündem
