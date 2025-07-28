Kabine Toplantısı yoğun gündemle toplanıyor! Masada kritik başlıklar var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Kritik toplantının saat 14.00'te başlaması bekleniyor.

Kabine'nin ana gündem maddesi son günlerde Türkiye'yi saran orman yangınları olacak. Bunun yanı sıra Terörsüz Türkiye süreci, Suriye'deki gelişmeler ve Gazze'deki açlık krizi de ele alınacak.

ORMAN YANGINLARI MASADA

Toplantıda Türkiye'nin birçok noktasında başlayan orman yangınları ilgili değerlendirmeler ve çalışmalara ilişkin bilgi aktarımının yapılması öngörülüyor. Toplantıda ilgili bakanların sunum yapması, orman yangınlarına karşı alınacak önlemler ve atılacak adımlar değerlendirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Kabine Toplantısı'nda görüşülecek en önemli konulardan biri Terörsüz Türkiye süreci olacak. Sürece ilişkin son gelişmeler ele alınacak ve TBMM'de kurulması beklenen komisyon öncesinde kurulan temaslara dair değerlendirmeler görüşülecek.

SURİYE'DE SON DURUM

Toplantının bir diğer önemli konu başlıklarından birisi de terör örgütü PKK’nın Suriye'deki uzantılarının yeni dönemde silah bırakıp bırakmayacağı olacak. Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden unsurlar karşısında atılabilecek muhtemel adımları da masaya yatıracak.

GAZZE'DEKİ AÇLIK KRİZİ

İsrail önceki gün Gazze'de yardım faaliyetlerine ilişkin yeni bir karar aldıklarını açıklamıştı. Karar ile İsrail, Gazze'deki insanlık felaketinin açlıktan toplu ölümlere neden olması ve artan uluslararası baskının ardından Gazze'de saldırılarına birkaç saatlik "insani ara" kararı aldığını açıklamıştı. Gazze'de yaşananlar ve son durumunda kabine toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.

Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.