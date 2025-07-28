Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
33°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Kabine Toplantısı yoğun gündemle toplanıyor! Masada kritik başlıklar var

Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak. Beştepe'de gerçekleştirilecek kritik toplantıda masada önemli başlıklar bulunuyor. İşte Kabine'de ele alınacak konular...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kabine Toplantısı yoğun gündemle toplanıyor! Masada kritik başlıklar var
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 09:07
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 09:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Kritik toplantının saat 14.00'te başlaması bekleniyor.

Kabine Toplantısı yoğun gündemle toplanıyor! Masada kritik başlıklar var

Kabine'nin ana gündem maddesi son günlerde Türkiye'yi saran orman yangınları olacak. Bunun yanı sıra Terörsüz Türkiye süreci, 'deki gelişmeler ve 'deki açlık krizi de ele alınacak.

Kabine Toplantısı yoğun gündemle toplanıyor! Masada kritik başlıklar var

ORMAN YANGINLARI MASADA

Toplantıda Türkiye'nin birçok noktasında başlayan orman yangınları ilgili değerlendirmeler ve çalışmalara ilişkin bilgi aktarımının yapılması öngörülüyor. Toplantıda ilgili bakanların sunum yapması, orman yangınlarına karşı alınacak önlemler ve atılacak adımlar değerlendirilecek.

Kabine Toplantısı yoğun gündemle toplanıyor! Masada kritik başlıklar var

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Kabine Toplantısı'nda görüşülecek en önemli konulardan biri Terörsüz Türkiye süreci olacak. Sürece ilişkin son gelişmeler ele alınacak ve TBMM'de kurulması beklenen komisyon öncesinde kurulan temaslara dair değerlendirmeler görüşülecek.

Kabine Toplantısı yoğun gündemle toplanıyor! Masada kritik başlıklar var

SURİYE'DE SON DURUM

Toplantının bir diğer önemli konu başlıklarından birisi de örgütü PKK’nın Suriye'deki uzantılarının yeni dönemde silah bırakıp bırakmayacağı olacak. Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden unsurlar karşısında atılabilecek muhtemel adımları da masaya yatıracak.

Kabine Toplantısı yoğun gündemle toplanıyor! Masada kritik başlıklar var

GAZZE'DEKİ AÇLIK KRİZİ

İsrail önceki gün Gazze'de yardım faaliyetlerine ilişkin yeni bir karar aldıklarını açıklamıştı. Karar ile İsrail, Gazze'deki insanlık felaketinin açlıktan toplu ölümlere neden olması ve artan uluslararası baskının ardından Gazze'de saldırılarına birkaç saatlik "insani ara" kararı aldığını açıklamıştı. Gazze'de yaşananlar ve son durumunda kabine toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.

Kabine Toplantısı yoğun gündemle toplanıyor! Masada kritik başlıklar var

Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TBMM Başkanı Kurtulmuş duyurdu! İşte Terörsüz Türkiye Komisyonu için kritik tarih
Cuhmurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları açıklaması
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TBMM Başkanı Kurtulmuş duyurdu! İşte Terörsüz Türkiye Komisyonu için kritik tarih
Cuhmurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları açıklaması
ETİKETLER
#gazze
#suriye
#terör
#Ormanyangınları
#Kabinetoplantısı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.