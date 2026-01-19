Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Kabine toplantısında hangi kararlar alınacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında konuşulacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Türkiye ve bölgenin en önemli konu ve sorunlarının ele alınacağı Kabine toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda Suriye'de son yaşanan durum, Terörsüz Türkiye süreci, Gazze ve gündemden düşmeyen çocuk yaşta suça karışmadaki artış, uyuşturucu kullanımı, sanal bahis ve kumar konuları konuşulacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kabine toplantısında hangi kararlar alınacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında konuşulacaklar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.01.2026
saat ikonu 03:26
|
GÜNCELLEME:
19.01.2026
saat ikonu 03:32

Bugün Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önemli bir toplantıya tanıklık edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığında toplanacak Kabine toplantısında Türkiye'yi ilgilendiren önemli konular masada olacak.

SURİYE'DE YAŞANAN SON GELİŞMELER

Ülke gündeminin yanında dış politikadaki sıcak gelişmelerin de ele alınacağı toplantıda Suriye'de ordunun YPG'ye karşı kazandığı durum ve bundan sonra ortaya çıkabilecek tablo öne çıkacak.

Suriye'de yeni yaşananların yanında Türkiye'de devam eden Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum, izlenecek yol ve alınan mesafe konuşulacak.

Kabine toplantısında hangi kararlar alınacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında konuşulacaklar

TRUMP'IN ERDOĞAN'I GAZZE BARIŞ KURULU'NA DAVETİ

İsrail'in bitmeyen zulmü altında viraneye dönen Gazze'de geçiş dönemi için görev alacak Barış Kurulu'yla ilgili ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazarak kendisini "Barış Kurulu Kurucu Başkanı" sıfatıyla ve Türkiye’yi de kurucu üye olarak davet etmesi de Kabine toplantısında gündeme gelecek.

Bu kapsamda Gazze'de 10 Ekim'den beri devam eden ateşkes anlaşmasının geçilen ikinci aşamasında Türkiye’nin rolü, Gazze’nin yeniden inşası sürecinde yapılması gerekenlerle bölgeye insani yardımların ulaştırılması gibi hayati konular da Kabine toplantısı içinde görüşülecek.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Türkiye'nin en önemli sorunlarından enflasyonla mücadele ve bununla ilgili atılan adımlar, vatandaşın alım gücü seviyesinin yükseltilmesi için yapılması gerekenler ve istihdam artışı için verilebilecek yeni teşvikler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başında olacağı Kabine toplantısı çatısı altında irdelenecek.

Kabine toplantısında hangi kararlar alınacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında konuşulacaklar

SANAL BAHİS, SUÇA KARIŞAN ÇOCUKLAR VE YÜRÜTÜLEN OPERASYONLAR

Erdoğan'ın en son "İnsanımızı bataklığa sürükleyen sanal bahis ve kumar belasının kökünü kurutmak için kapsamlı bir eylem planını uygulamaya koyduk." sözleriyle planlı bir mücadele yürütüldüğünün işaretini verdiği sanal kumar ve yasa dışı bahisle mücadelenin yanında ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları, Güngören'de 15 yaşındaki bir çocuk tarafından öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan da başta olmak üzere suça karışan çocuklar ve bu can yakan konuyla ilgili alınabilecek yeni tedbirler de Kabine toplantısında konuşulacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü: 'Destek artarak sürecek'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sapkın akımlara' tepki: Ciddi tehditlerle yüz yüzeyiz
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.