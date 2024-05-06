Kabine'den müjdeler gelecek! Kulis: 25-30 bin personel alımı yapılacak

06 May 2024 09:07 - Güncelleme : 06 May 2024 09:30

Beştepe bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kritik bir Kabine Toplantısı gerçekleştirilecek. İç ve dış politika konularının yoğun olarak görüşüleceği toplantıda, öğretmen atamaları konusunun da ana gündemin içinde yer alması bekleniyor. Atanacak öğretmen sayısı ve kontenjan dağılımları ile ilgili de veriler ve analizler masaya yatırılacak.

Cem Küçük'ün sunduğu 'Günaydın Türkiye' programında, TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan öğretmen atamaları ve mülakat konusunda önemli kulis bilgilerini paylaştı. Sözcan kendisine gelen kulis bilgilerine göre; 25-30 bin personel alımı yapılacağını söyledi.

Bahsi geçen sayının tamamının sadece öğretmen atamalarının olmayacağını söyleyen Sözcan, "Bu rakamın içinde idari personel de var" ifadelerini kullandı.

MÜLAKATLAR KALKACAK MI?

Sözcan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

(Mülakatlar kalkacak mı?) Şu ana kadar gelen sinyaller biraz olumsuz. Tabi ki kabine toplantısında bunlar oturulup değerlendirilecek. Nihai kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek. Şu an itibariyle sinyallerin olumsuz olduğunu söyleyeyim"