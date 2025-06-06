Kaçan kurbanlıklar bu sene de sahiplerini terletti

Kurban Bayramı'nın vazgeçilmez sahneleri bu yılda da eksik kalmadı. Sabaha karşı başlayan kesim hazırlıkları, kaçan kurbanlıklarla heyecanlı bir kovalamacaya dönüştü. Kurbanlıklar maratoncu gibi kaçarken, sahipleri de peşlerine düştü.

Rize’nin Derepazarı ilçesine bağlı Kirazdağı Köyü’nde sabah saatlerinde bir boğa, sahiplerinden kaçarak çay tarım arazisine daldı.

Sahipleri, boğanın kara yoluna çıkmasını engellemek için büyük çaba harcadı. Ancak boğayı bahçede yakalamak kolay olmadı.

VETERİNER EKİPTEN MÜDAHALE

Durumu kontrol altına alamayan vatandaşlar, Rize Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, sahiplerini yaklaşık 1 kilometre koşturan boğayı sakinleştirici iğneyle durdurdu. Sakinleştirilen boğa, ardından sahipleri tarafından kurban edilerek dini vecibe yerine getirildi.

KAÇAN KURBANLIKLAR BAYRAMA RENK KATTI

Her bayram geleneksel hale gelen bu kaçış hikâyeleri, bu yıl da kameralara yansıdı. Hem gülümseten hem de terleten bu anlar, bayram sabahına unutulmaz görüntüler bıraktı.