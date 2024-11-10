Kadıköy'de korkunç kaza! İETT otobüsü bariyere ok gibi saplandı

10 Kasım 2024 13:19 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 13:21

Kadıköy'e yolcu taşıyan İETT otobüsü, kontrolden çıktı. Bariyerlerin ok gibi saplandığı araçta bulunan yolcular ölümün kıyısından döndü.

Son dakika | İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika | İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da İETT otobüsü kazalarına bir yenisi eklendi. D-100 karayolu Harem istikametinde ilerleyen otobüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarparken aracın ön kısmından içeri giren bariyer orta kısmana kadar saplandı. Araçtaki yolcular kazayı ucuz atlattı.

Kaza, Kadıköy D-100 Karayolu Acıbadem otobüs durağında bu sabah saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarına göre, Kadıköy yönüne ilerleyen 34 HO 3804 plakalı özel halk otobüsünün sürücüsü Şevket K., durağa yanaşırken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyer, yaklaşık 10 metre kadar otobüsün içine girdi.

BARİYERİ KESEREK ÇIKARDILAR

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Kazada, otobüste bulunan 5 yolcu ve şoför herhangi bir yara almadan kurtulurken, itfaiye ekipleri bariyeri otobüsün içinden keserek çıkardı. Kaza yapan otobüsün olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.



İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, bariyeri keserek İETT otobüsünden çıkardı. Kazayı ucuz atlatan yolcular ise bölgeye intikal eden sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildi. Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.