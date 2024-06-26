Kadıköy'de restoran tavanının çökme anı kamerada! Yemek yiyenler böyle enkazda kaldı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Haziran 2024 17:26 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 17:27
İstanbul Kadıköy'de restoranın tavanının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çökme anında yemek yiyen müşteri yaralandı.
Kadıköy Caddebostan'da bulunan bir restoranı geçtiğimiz gün içinde müşteriler varken çöktü. Tavanın çöktüğü sırada yemek yiyen müşterilerden D.Ş. yaralandı.
İŞLETME MÜDÜRÜ GÖZALTINDA
Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, işletme müdürü M.K. ise gözaltına alındı. 'Taksirle yaralama' suçundan adliyeye sevk edilen M.K. serbest bırakıldı.
KORKUNÇ ANLAR KAMERADA
Tavanın çöktüğü anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iş yerindeki personellerin çalıştığı, müşterilerin ise yemek yediği sırada tavanın çöktüğü, tavanın altında kalan bazı müşterilerin kendi imkanlarıyla çıktıkları yer alıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı