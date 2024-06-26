Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Kadıköy'de restoran tavanının çökme anı kamerada! Yemek yiyenler böyle enkazda kaldı

Kadıköy'de restoran tavanının çökme anı kamerada! Yemek yiyenler böyle enkazda kaldı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Haziran 2024 17:26 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 17:27

İstanbul Kadıköy'de restoranın tavanının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çökme anında yemek yiyen müşteri yaralandı.

Kadıköy Caddebostan'da bulunan bir restoranı geçtiğimiz gün içinde müşteriler varken çöktü. Tavanın çöktüğü sırada yemek yiyen  müşterilerden D.Ş. yaralandı. 

İŞLETME MÜDÜRÜ GÖZALTINDA 

Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, işletme müdürü M.K. ise gözaltına alındı. 'Taksirle yaralama' suçundan adliyeye sevk edilen M.K. serbest bırakıldı.

Kadıköy'de restoranın tavanının çökme anı kamerada! Yemek yiyenler böyle enkazda kaldı - 1. Resim

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA 

Tavanın çöktüğü anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iş yerindeki personellerin çalıştığı, müşterilerin ise yemek yediği sırada tavanın çöktüğü, tavanın altında kalan bazı müşterilerin kendi imkanlarıyla çıktıkları yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...