Kadıköy’de şampiyonluk forması hedef oldu! Taraftara kurşunla yanıt

Şampiyonluk kutlamaları kana bulandı. Kadıköy’de Galatasaray forması giyen bir taraftar, çıkan tartışma sonrası silahla vuruldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, o dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Kadıköy’de Galatasaray forması giyen bir taraftar, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla vuruldu. Şampiyonluk kutlamalarının yaşandığı akşam saatlerinde meydana gelen saldırı, güvenlik kamerasına da yansıdı.

GALATASARAY FORMALI TARAFTARA SALDIRDI, TABANCASINI ATEŞLEDİ

Kadıköy’ün Çiftehavuzlar semtindeki olayda üzerinde Galatasaray forması bulunan bir taraftar ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada şüpheli, yanında taşıdığı tabanca ile taraftarı bacağından vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

Yaralı kişiye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise saldırganın kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, tartışmanın ardından yaşanan silahlı saldırının paniğe yol açtığı görülüyor.

GALATASARAY'DAN KINAMA MESAJI

Galatasaray Kulübü, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak saldırıyı sert sözlerle kınadı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün Kadıköy ilçesi Çiftehavuzlar semtinde şampiyonluk kutlaması yapan taraftarlarımıza yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bahsi geçen menfur olayda yaralanan taraftarımıza acil şifalar diliyor, bu tip olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz.”