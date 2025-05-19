Galatasaraylı taraftarlardan döner bıçaklı şampiyonluk kutlaması

Galatasaray dün akşam Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu ilan etti. Türkiye'nin dört bir yanında sarı kırmızılı taraftarlar sokaklara akın etti. Şampiyonluk kutlamalarının en coşkulu olduğu adreslerden biri de İzmir'di. Ancak onak Tüneli'nde taraftarlar coşkuyla şampiyonluğu kutlarken, ortaya çıkan bir görüntü kutlamalara gölge düşürdü. 2 taraftar ellerindeki döner bıçaklarıyla tünelde yürüdü. Tepki çeken görüntülerin ardından 16 ve 17 yaşlarında oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.