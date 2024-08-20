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Kadıköy'de vahşi cinayet! Amatör müzisyen elleri, ayakları ve ağzı bağlanmış halde bulundu

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Ağustos 2024 17:13 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 17:20
Kadıköy&#039;de vahşi cinayet! Amatör müzisyen elleri, ayakları ve ağzı bağlanmış halde bulundu

Kadıköy'de günlerdir haber alınamayan amatör müzisyen Çınar Ersanlı evinde korkunç bir cinayete kurban gitti. Ersanlı, evinin salonunda elleri, ayakları ve ağzı havlu bir bezle bağlanmış halde ölü olarak bulundu.

 İstanbul'un Kadıköy İlçesi Göztepe Mahallesi'nde korkunç bir cinayet işlendi. Makine mühendisi olan, aynı zamanda da müzisyenlik yapan 40 yaşındaki Çınar Ersanlı'dan yakınları günlerdir haber alamıyordu. 

Günler geçtikçe endişelenen yakınları çilingir yardımıyla eve girdi. Kapının açılmasıyla salona giden yakınları Ersanlı'nın cansız bedeniyle karşılaştı.  

Kadıköy'de vahşet! Amatör müzisyen elleri, ayakları ve ağzı bağlanmış halde ölü olarak bulundu - 1. Resim

ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLANMIŞ HALDE BULUNDU 

Çınar Ersanlı, evinin salonunda elleri, ayakları ve ağzı havlu bir bezle bağlanmış halde bulundu. Ersanlı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden genç müzisyenden 17 Ağustos'tan bu yana haber alınamadığı öğrenilirken, polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.

Kadıköy'de vahşet! Amatör müzisyen elleri, ayakları ve ağzı bağlanmış halde ölü olarak bulundu - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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