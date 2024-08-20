Kadıköy'de vahşi cinayet! Amatör müzisyen elleri, ayakları ve ağzı bağlanmış halde bulundu

20 Ağustos 2024 17:13 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 17:20

Tedirgin eden deprem uyarısı! Her an felaket yaşanabilir: "Kahramanmaraş depremlerinin aynısı o bölgede olabilir"

Tedirgin eden deprem uyarısı! Her an felaket yaşanabilir: "Kahramanmaraş depremlerinin aynısı o bölgede olabilir"

İstanbul'un Kadıköy İlçesi Göztepe Mahallesi'nde korkunç bir cinayet işlendi. Makine mühendisi olan, aynı zamanda da müzisyenlik yapan 40 yaşındaki Çınar Ersanlı'dan yakınları günlerdir haber alamıyordu.

Günler geçtikçe endişelenen yakınları çilingir yardımıyla eve girdi. Kapının açılmasıyla salona giden yakınları Ersanlı'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLANMIŞ HALDE BULUNDU

Çınar Ersanlı, evinin salonunda elleri, ayakları ve ağzı havlu bir bezle bağlanmış halde bulundu. Ersanlı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden genç müzisyenden 17 Ağustos'tan bu yana haber alınamadığı öğrenilirken, polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.