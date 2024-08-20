Ünlü basketbolcu Kemal Canbolat ismi yüzünden Lübnan'da gözaltına alındı! Sebebi şoke etti

20 Ağustos 2024 16:26 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 16:27

Suriye Basketbol Ligi takımlarından Al Wahda Damascus'ta forma giyen Türk basketbolcu Kemal Canbolat, Suriye'den paylaştığı videolarla sık sık gündeme geliyor. Yaşadığı tecrübeleri sosyal medyada paylaşan Canbolat'ın son videosu dikkat çekti.

Lübnan'a giden ünlü basketbolcu hayatının şokunu yaşadı. Havalimanında bir neden belirtilmeden gözaltına alınan ünlü basketbolcu yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı. İsmi yüzünden gözaltına alınan ünlü basketbolcu, Dürzilerin sözde reenkarnasyona inandıkları ve eski liderlerinin adının da Kemal Canbolat olduğunu söyledi.

KEMAL CANBOLAT İSMİ YÜZÜNDEN GÖZALTINA ALINDI

İsmi yüzünden gözaltına alındığını söyleyen Canbolat, "Gözaltına alınma sebebim adım. Suriye ve Lübnan’da Dürzilerin eski liderinin adı da Kemal Canbolat'mış ve Dürziler reenkarnasyona inanıyorlar." ifadelerini kullandı.