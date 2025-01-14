Kadınları bayıltıp taciz eden sapık taksici dehşeti! İğrenç konuşmalar ortaya çıktı: 'Tadın damağımda kaldı'

14 Ocak 2025 15:42 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 16:04

İstanbul’da müşterilere ilaç verip bayıltan taksici çetesinin yaptıkları kan dondurdu. Bayılttığı kadının videosunu çeken sürücü hakkında tutuklama talep edilirken, başka bir çete üyesi taksicinin kadınlara attığı iğrenç mesajlar da ortaya çıktı. İşte mide bulandıran konuşmalar...

Kadınları aracında bayıltıp taciz etmişti! O taksicinin eşi, TGRT Haber'e konuştu! "Görüntüleri beni kıskandırmak için çekmiş"

Kadınları aracında bayıltıp taciz etmişti! O taksicinin eşi, TGRT Haber'e konuştu! "Görüntüleri beni kıskandırmak için çekmiş"

İstanbul’da müşterilerini sarhoş ederek veya ilaçla bayıltarak taciz eden sapık taksicinin görüntüleri ortak bir grup kurarak diğer taksicilerle paylaştığı ortaya çıktı. İstanbul​ Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, müşterilerini kendini savunamayacak hale getirerek taciz ettiği ve video çektiği iddia edilen şüpheli taksi sürücü Bayram N. görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alındı. Burada Savcılığa ifade veren şüpheli, daha sonra ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

EŞİNİN GÖRÜNTÜLERLE ŞANTAJ YAPTIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Öte yandan soruşturmada yer alan detaylara göre şüphelinin yaklaşık 4 ay önce işten ayrıldığı, 4 suç kaydının bulunduğu, ilk aşamada emniyete verdiği ifadesinde boşanma aşamasındaki eşinin söz konusu videoyu kendi lehine kullanarak erkek kardeşleriyle birlikte tehditlerde bulunduğunu söylediği, daha sonra emniyetten serbest bırakıldığı ancak yeni delil mahiyetinde olaya ilişkin görüntülerin ortaya çıkması üzerine şüphelinin tekrar gözaltına alındığı öğrenildi.

İĞRENÇ MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Bayram N. hakkında tutuklama talep edilirken diğer bir çete üyesi taksicinin bayılttıktan sonra taciz ettiği kadınların peşini bırakmadığı WhatsApp mesajlarına yansıdı. Kadınlara ısrarlı mesajlar atan taksicinin ahlaksız tekliflerde bulunduğu mesajlar kan dondurdu.