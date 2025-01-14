Kadınları aracında bayıltıp taciz etmişti! O taksicinin eşi, TGRT Haber'e konuştu! "Görüntüleri beni kıskandırmak için çekmiş"

14 Ocak 2025 14:15 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 14:45

TGRT Haber'de Pınar Ergüner ile Haberin İçinden programında yayınlanan görüntülerin ardından; kadın yolcusunun müstehcen görüntülerini çektiği tespit edilen taksici B.N. gözaltına alınmıştı. İnfiale neden olan taksici B.N.'nin eşi, TGRT Haber'e açıklamalarda bulundu. Yaşananları haberlerden öğrendiğini belirten taksicinin eşi, "O görüntüleri beni kıskandırmak için çekmiş" dedi. Öte yandan taksici B.N'nin ifadesi de ortaya çıktı.

İstanbul'da bir taksi​ şoförünün, yan koltukta baygın halde bulunan bir kadını taciz ettiği anlara ait görüntüleri TGRT Haber ortaya çıkardı. Sosyal medyada büyük tepki toplayan skandal görüntülerin, şoför tarafından kaydedilip gruplarda paylaşıldığı öne sürüldü.

TGRT HABER GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI

TGRT Haber'de Haberin İçinden programında yayınlanan görüntülerde, taksi şoförünün baygın haldeki bir kadına yönelik taciz anları yer aldı. Şoförün bu görüntüleri kendi telefonuyla çekip farklı platformlarda paylaştığı iddiaları sonrası sosyal medyada infiale neden oldu.

KISA SÜREDE YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI

Rezaletin ortaya çıkmasının ardından İstanbul​ Emniyeti hemen harekete geçti. Yapılan incelemelerde, şüphelinin taksi plakasından 28 yaşındaki B.N. olduğu ve 4 ay önce işini bıraktığı tespit edildi. Polis ekipleri, adresini belirlediği B.N.'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

TAKSİCİNİN EŞİ TGRT HABER'E KONUŞTU

Olay hala gündemdeki yerini korurken taksicinin karısı TGRT Haber'e konuştu. Pınar Ergüner ile Haberin İçinden bağlanan kadın, "Yaşananları haberlerden öğrendiğini belirten taksicinin eşi, "O görüntüleri beni kıskandırmak için çekmiş. Boşanmaya karar vermiştik, boşanmamak için yapmış. Bu konuyu onaylamıyorum. İlaç içirip kadınları taciz ettiği şekilde abartılmış. 'Taksideki kadına dokunmadım, dokunuyormuş gibi yaptım' dedi" ifadelerini kullandı.

PINAR ERGÜNER, TAKSİCİNİN EŞİNE SESLENDİ

Haberin İçinden programının sunucusu Pınar Ergüner, kadın yolcularının görüntülerini kaydedip paylaşan taksici B.N.'nin eşine seslendi. Ergüner, "Gözünü seveyim bunlara kanmayın" dedi.

TAKSİCİNİN İFADESİ DE ORTAYA ÇIKTI

İstanbul'da müşterilerini sarhoş ederek veya ilaçla bayıltarak taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan taksici adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen taksi şoförünün polise verdiği ifade ortaya çıktı.

"GÖRÜNTÜLERDE ZATEN TACİZ GİBİ BİR ŞEY YOKTU"

B.N. ifadesinde şunları söyledi:

"Görüntülerde zaten taciz gibi bir şey yoktu. Sadece o uyurken hafifçe boynuna dokunurken görüntü çekmiştim. Daha sonra kadını uyandırdım. Evine gitti. Kim olduğunu ve tam olarak nerede oturduğunu bilmiyorum" dediği öğrenildi. Şüpheli, yaklaşık 1,5 yıl önce evlendiği eşiyle boşanma aşamasında olduklarını söyleyerek, eşinin ve kendisini daha önceden de tehdit eden akrabalarının bu görüntüleri dağıtarak kendisini zor durumda bırakmaya çalıştığını iddia etti. Ben kimseyi taciz etmedim. Hiçbir görüntüyü sosyal medyada paylaşmadım"