Taksi şoförü kadınları bayıltıp taciz etti, görüntüleri yayımladı! Skandal olay sonrası harekete geçildi

13 Ocak 2025 22:07 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 22:26

İstanbul’da bir taksi şoförünün, baygın haldeki kadın yolcusunun müstehcen görüntülerini kaydettiği skandal, TGRT Haber’in yayınladığı görüntüler sonrası gündeme bomba gibi düştü. Görüntülerde, taksicinin kadını taciz ettiği anlar ve bu görüntüleri paylaşma iddiaları büyük tepkiye yol açtı.

İstanbul’da bir taksi şoförünün, yan koltukta baygın halde bulunan bir kadını taciz​ ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Skandal görüntüler, sosyal medyada büyük tepki toplarken, şoförün bu anları kaydedip gruplarda paylaştığı iddia edildi.

BAYGIN KADINI VİDEOYA ALDI

TGRT Haber'de Haberin İçinden programında ortaya çıkarılan görüntülerde, taksi şoförünün yan koltukta baygın haldeki bir kadını taciz ettiği görülüyor. Şoförün, bu görüntüleri kendi telefonuyla kaydettiği ve çeşitli platformlarda paylaştığı iddiaları infial uyandırdı

"NİTELİKLİ CİNSEL TACİZ SUÇU ÇOK NET"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Avukat Mertcan Nacar, olayın açık bir şekilde "nitelikli cinsel taciz" suçu olduğunu belirtti. Nacar, "Kadın açıkça baygın halde. Şoför, kendi elleriyle taciz anını kaydetmiş. Bu durum sadece bir kez yaşanmış gibi görünmüyor. Taksici, bu eylemleri rahatlıkla sürdürebileceği bir özgüvenle hareket etmiş." ifadelerini kullandı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ, ŞOFÖR YAKALANDI

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İstanbul​ Emniyeti harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelinin taksi plakasından 28 yaşındaki B.N. olduğu ve 4 ay önce işinden ayrıldığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından adresi belirlenen B.N., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Eşini Kıskandırma Amacıyla Kayda Almış Yapılan incelemelerde, görüntülerde yer alan kadının şüpheli B.N. tarafından önceden tanındığı ve videonun boşanma aşamasında olduğu eşini kıskandırmak amacıyla kaydedilip gönderildiği ortaya çıktı.